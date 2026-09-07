Enric Mas, antes de jugarse la Vuelta a España: «Sueño con Granada pero no sólo la crono es clave»

Enric Mas ha valorado lo que le queda de Vuelta a España y sus posibilidades de salir vencedor, en la última jornada de descanso, que se da este lunes en Sevilla. El líder de la carrera afronta la última semana de competición «con ganas» y queriendo «disfrutar» de lo que queda. «No sólo la crono es clave. No tenemos que temerla porque es un día entre 20 de carrera», ha afirmado el ciclista del Movistar, que ha hablado sobre la posibilidad de ganar esta Vuelta el próximo domingo 13 de septiembre: «Sí que sueño con Granada. Siempre piensas lo que puede pasar esta semana y le das un poco más de vueltas, pero es algo positivo».

El rojo de esta Vuelta ha señalado que cuenta con «un equipo de 10» detrás y que confía plenamente en ellos para poder llegar de rojo a Granada: «Estamos con ganas. Hoy es un día un poco más tranquilo y toca disfrutarlo. Estoy muy bien hasta el día de hoy, estas dos semanas que han pasado. Después de los momentos tan difíciles que hemos pasado en los últimos meses, ahora toca disfrutar».

Mas está ante la oportunidad de su vida de ganar una grande, pero se centra en disfrutar de lo que queda de competición: «Puede pasar alguna desgracia. Pero a día de hoy el equipo ha estado de diez, todo bajo control. En ese aspecto estoy confiado en mí y en el equipo. Sí, sueño con Granada. Siempre piensas en lo que puede pasar esta semana. Siempre piensas en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general. Me gusta pensar en eso».

«No sólo la crono es clave, hay otras etapas importantes. Después de la crono hay otros días de montaña. No tenemos que temer al día de la crono porque es un día entre 20 de carrera», ha señalado. «Roglic está tercero en la general, nunca se le puede descartar. Está mostrando un gran nivel. Sabe cómo es ganar una vuelta porque ha ganado cuatro», confirma el mallorquín.

A pesar de que cuenta con dos grandes rivales, no termina de fiarse del resto: «Aparte de Gall y Roglic, hay más corredores con los que tener cuidado. Está la clasificación ahí y no podemos descuidarnos en ningún momento». También se ha pronunciado sobre cómo está afrontando la carrera vestido de rojo, dejando claro que trata de «hacer lo mismo que antes». «Cuando vas de líder, eres tú el que hace primero las cosas, pero intento hacer todo igual que antes. Sigo como he hecho hasta ahora», afirma.

El líder que más engancha

Mas ha desvelado lo que vive siendo líder de la carrera y que, independientemente de cómo termine, estos días quedarán en su memoria: «Después de las etapas hay protocolos que nunca había hecho, pero me está gustando. Es un momento de mi vida muy feliz. Lo cojo con ganas y estoy feliz de pasar por todo esto. En lo deportivo es un momento muy feliz, no sé si el que más, pero sí uno de los que más. No creo que lo olvide nunca».

Su liderato en la general de la Vuelta a España ha despertado de nuevo el interés del público en el ciclismo nacional. Como señala, en estos últimos días «hay un boom del equipo». Dice que sus compañeros del Movistar están cuajando «un buen papel», lo que está permitiendo que España esté «disfrutando del ciclismo español». «Llevábamos años sin liderar una grande. Es de agradecer y es muy bonito todo lo que nos ayuda la afición al ciclismo español», apunta el ciclista telefónico.