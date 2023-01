«No hay ni una sola persona en el universo a la que le interese el fútbol femenino»

La Supercopa de España femenina dio bastante que hablar. El Barcelona se coronó campeón, y uno de los que ha dado su opinión en las redes sociales ha sido el conocido streamer español ElMillor, que tiene casi un millón de seguidores en Twitch. En uno de sus directos en esta plataforma, el joven quiso dar su opinión sobre el video de las jugadoras blaugranas recogiendo sus medallas y aprovechó para atizar al fútbol femenino, unas palabras muy polémicas que han generado un enorme revuelo.

«Opino que el hecho de que exista una Supercopa de fútbol española femenina es un acto de bondad y de caridad. No hay absolutamente ni una sola persona en el universo a la que le pueda interesar un partido de fútbol femenino», empezó comentando el streamer, que lejos de achantarse tras leer las críticas que le llegaban por el chat, fue más allá.

«Lo que has de hacer es aceptar el acto de bondad y de caridad y no encima pedir igualdad, ¿igualdad de qué? Si fuera igual ni siquiera existiría. Si hubiera igualdad entre hombres y mujeres, la Supercopa de fútbol femenina no existiría, porque la razón por la que existe es por caridad», añadió ElmilloR en su canal de Twitch.

Obviamente, su análisis no ha sentado nada bien al mundo del deporte femenino y ha recibido críticas de cientos de usuarios en las redes. Quizás fuera una estrategia precisamente para generar polémica y que se hable de él, pero lo que está claro es que ha conseguido ponerse en la diana al decir sin filtro que el fútbol femenino no le interesa a nadie.