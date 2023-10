Nico Williams no termina el entrenamiento y será baja contra Escocia

Nico Williams no pudo terminar el entrenamiento de la selección española previo al duelo contra Escocia en el estadio de La Cartuja por un tirón en el costado. El futbolista del Athletic Club se tuvo que retirar tras el calentamiento junto a sus compañeros y será baja este jueves frente a los escoceses.

Nico Williams, que apuntaba a ser uno de los jugadores importantes en el once ante Escocia este jueves, no podrá estar en La Cartuja tras no poder completar la sesión previa al partido. El futbolista español abandonó el entrenamiento junto a los fisios tras el calentamiento por un tirón en el costado.

Nico Williams ya cargaba con molestias en los primeros entrenamientos de la semana con la selección española. Este miércoles, en la última sesión antes del partido ante Escocia, sobre el césped de La Cartuja, intentó completar el entrenamiento, pero no pudo.

El futbolista del Athletic Club de Bilbao ya se lesionó en el último parón con España durante el encuentro ante Chipre. El conjunto vasco comunicó en ese momento que Nico Williams tenía «una lesión muscular leve-moderada en el aductor mediano derecho, quedando pendiente de evolución».

Gavi lo completó

Por otro lado, Gavi pudo completar el entrenamiento con absoluta normalidad, por lo que apunta a titular en el centro del campo de la selección española junto a Mikel Merino o Fabián Ruiz. El jugador del Barcelona arrastraba molestias musculares.

El resto del equipo trabajó sin percances, por lo que Luis de la Fuente sólo no podrá contar con Nico Williams. España debe ganar a Escocia para seguir acercándose a la clasificación de la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano. Si la selección española saca los seis puntos contra los escoceses y Noruega, estará matemáticamente en la cita germana. De lo contrario, tendría otra oportunidad en noviembre ante Chipre y Georgia.