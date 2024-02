Nápoles-Barcelona: todo o nada

Todo o nada para el Barcelona en la Champions League. El conjunto azulgrana se enfrenta al Nápoles este miércoles en el Estadio Diego Armando Maradona en el que es el partido más importante hasta la fecha de toda la temporada. Eliminados de la Copa del Rey, derrotados por goleada en la final de la Supercopa de España y a ocho puntos del Real Madrid en Liga, los de Xavi Hernández buscan realizar un buen papel en la máxima competición europea tras años y años de continuos fracasos.

La Champions League es la competición que tiene el e para salvar la temporada. No le queda otra a Xavi Hernández para acabar bien su periplo en el banquillo culé. Según él, anunció su marcha para quitar presión a los jugadores, pero la realidad es que tienen más presión que nunca, pues de no pasar la eliminatoria ante el Nápoles, cosecharán una temporada sin títulos. Algo que el conjunto azulgrana no puede permitirse a nivel deportivo, y mucho menos financiero.

Fue precisamente desde el anuncio de Xavi cuando el Barcelona ha conseguido una buena racha de resultados en Liga. Desde entonces, 10 de 12 puntos. Pero la realidad es que las sensaciones y el juego no es el mejor ni el más elegante para encarar unos octavos de final. Ante el Celta de Vigo el pasado sábado lograron una victoria ‘in extremis’ por 1-2 y con un juego que dejó un día más que desear.

Por fortuna para el Barcelona (y para Xavi Hernández), el conjunto azulgrana recupera a Joao Félix para la causa, así como a su capitán Sergi Roberto. Y será en este encuentro cuando el técnico español saque a su once de gala. Con la defensa ya muy reconocible con Joao Cancelo en la izquierda y Koundé en la derecha y Araujo e Iñigo Martínez en los centrales. Después, Pedri, De Jong y Gündogan estarán en la medular y, quién sabe, si también con Christensen. Por último, Lewandowski y Lamine Yamal tratarán de poner los goles y la ventaja en la eliminatoria.

Además, el Barcelona tiene ante el Nápoles la obligación de pasar de ronda, pues a principio de temporada presupuestaron pasar a los cuartos de final. Por lo que quedar eliminados a las primeras de cambio, les provocaría un agujero de 10,2 millones de euros de pérdidas.

Un Nápoles en ruinas

Y es que el Nápoles está mucho peor que el Barcelona. Aurelio de Laurentiis cesó al entrenador en la tarde del lunes, a 48 horas de enfrentarse al conjunto azulgrana. El campeón de la Serie A pasa por uno de los peores momentos de los últimos meses. Walter Mazzarri fue despedido tras el empate cosechado este fin de semana ante el Genoa, y el club italiano firmó al seleccionador de Eslovaquia Francesco Calzona. El nuevo entrenador formó parte del cuerpo técnico de los italianos Maurizio Sarri y Luciano Spalletti durante sus respectivas etapas en el club. Ahora, Calzona compaginará su cargo de entrenador con el de seleccionador eslovaco de fútbol.

Como nota positiva, el equipo italiano tendrá a punto a Victor Osimhem, su gran estrella. El delantero nigeriano ya se sentó en el banquillo ante el Genoa después de regresar de la Copa África donde su país salió derrotado en la final ante Costa de Marfil.

El Nápoles no pudo contar con sus goles durante seis jornadas de Serie A y los dos de Supercopa, pero sí estará disponible para enfrentarse al Barcelona. De hecho, todo hace indicar que será titular. Esta temporada ha disputado un total de 1.315 minutos y ha anotado ocho goles y ha repartido tres asistencias.