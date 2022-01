Rafael Nadal desató las risas del público presente en la Rod Laver Arena, minutos después de conseguir su segunda victoria en el Open de Australia ante Yannick Hanfmann y el consiguiente pase a la tercera ronda del Grand Slam australiano. El tenista español fue entrevistado por Jim Courier a pie de pista y sorprendió con su respuesta tras ser cuestionado por el secreto de su éxito a una edad avanzada.

«¿Cuál es el secreto para mantenerte a este nivel?», le preguntaba la leyenda norteamericana. «Juego al golf…», contestaba Nadal, quien de inmediato sonreía al ver la reacción de la grada, donde se escuchaban las carcajadas por la respuesta del campeón de 2009 en Melbourne Park.

«Honestamente, y es la verdad, nunca he sido un hombre de gimnasio», completaba Nadal, aún con el semblante sonriente pero hablando completamente en serio y deslizando que la genética y su ambición han tenido mucho que ver para que con 35 años siga estando en disposición de pelear de tú a tú por el Open de Australia y formando parte de la lista de mejores tenistas del planeta.

"I have never been a gym guy."

Relatable content 👇😂@RafaelNadal • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/46qjTX2ygk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022