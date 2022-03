«En el minuto 85 el jugador Correa Martínez, Ángel Martín, fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí en los siguientes términos, gritando: «¡La concha de tu madre!». Así ha justificado Munuera Montero la tarjeta roja al delantero argentino, que se enfrenta ahora al criterio del Comité de Competición. Si se entiende la acción como un insulto grave la sanción es de cuatro a 12 partidos. El Atlético empezará a trabajar en las próximas horas en el recurso, con el que pretende que la jugada sea considerada una desconsideración arbitral como la que le costó a Ronald Koeman dos partidos de sanción, aunque parece difícil que se consiga.

La defensa de los servicios legales del Atlético de Madrid se basará en que es una expresión muy típica de los jugadores argentinos y que no hay que tomarse al pie de la letra, ya que es habitual que se diga con frecuencia. Ángel Correa sólo había sido expulsado en otra ocasión y no es un jugador que tenga antecedentes en este sentido como sí acarreaba Diego Costa, al que el Comité de Competición impuso en 2019 una sanción de ocho partidos por llamarle a Gil Manzano en el Camp Nou «me cago en tu puta madre».

En el Atlético, en cualquier caso, están indignados con lo que les sucede esta temporada con los árbitros, que el club entiende que les perjudican y les miden con un rasero muy diferente al del resto de equipos. El mejor ejemplo fue el partido de ayer en Vallecas. En la primera parte, con empate a cero, hubo una mano en el área del Rayo que Munuera no quiso ni revisar, cuando este mismo árbitro, en la primera jornada, sancionó como penalty una acción en Vigo en la que el balón rebotó accidentalmente en la mano de Hermoso, como demostraron las imágenes. Entonces no tuvo ningún problema en irse a los once metros, pero ayer se desentendió de una jugada similar.

Más madera. En la recta final de la primera parte Joao Félix arrancó en un slalom hacia la portería del Rayo y fue frenado en falta al borde del área por Comesaña, que evitó que encarara a Dimitrievski. Una tarjeta de libro que Munuera se ahorró porque hubiera supuesto la expulsión del centrocampista vallecano, que ya había sido amonestado minutos antes. «Si hubiera sido al revés no habría tenido ni la menor duda. Hubiéramos jugado toda la segunda parte con uno menos». Ésta era la sensación que se tenía ayer entre la expedición rojiblanca.

El Atlético está ahora a la espera de lo que dictamine el Comité, pero la baja de Correa le puede hacer mucho daño si es prolongada porque Cunha sigue lesionado y ya se vio ayer que el estado físico de Luis Suárez no es el mínimo necesario para jugar en Primera División. El equipo se quedaría con Joao y Griezmann como únicos delanteros además del uruguayo para afrontar parte de la recta final de la temporada.