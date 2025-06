El mundo se rinde ante Carlos Alcaraz: la prensa internacional destaca su hazaña en Roland Garros. The Wall Street Journal, The New York Times, The Telegraph, incluso Bloomberg, una agencia económica, creada por el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, se encuentran entre los medios de comunicación de la prensa internacional que han resaltado la gesta del tenista español Carlos Alcaraz.

The Wall Street Journal

Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner en una final histórica del Abierto de Francia. En un maratón de 5 horas y 29 minutos, considerado uno de los mejores partidos de campeonato en la historia del tenis, el español de 22 años se recuperó de una desventaja de dos sets para defender su título de Roland Garros.

The New York Times

Alcaraz remonta y gana su segundo título consecutivo del Abierto de Francia en un emocionante duelo de 5 sets. El tenista español, campeón en 2024, derrotó este domingo al italiano, número 1 del mundo (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6), en la final más larga de la historia del Grand Slam parisino.

Corriere della Sera

Un duelo épico entre la vida y la muerte: París se rinde ante la magia. No fue un partido de tenis. Fue una batalla a vida o muerte con momentos de otro mundo, animados por un fenómeno italiano y un prodigio español, quienes, tras cinco horas y veintinueve minutos de una batalla histórica —debemos ser cuidadosos con los superlativos, a partir de esta línea de la pieza—, tuvieron un gramo extra de fuerza para aferrarse a la existencia, mientras que el otro, Jannik Sinner, naufragó en este mar de arcilla roja.

Carlos Alcaraz, quinto título de Grand Slam con tan solo 22 años, se confirma como campeón de Roland Garros por segundo año consecutivo al vencer al número uno del mundo, quien se adelantó dos sets, desperdició tres puntos de partido con 5-3 en el cuarto, se dejó recuperar y se desplomó en el tiebreak del quinto, que en París se juega a diez puntos y para él, exhausto, resultó ser una dramática travesía del desierto (10-2).

Bloomberg

Carlos Alcaraz remontó dos sets y salvó tres puntos de partido para vencer a Jannik Sinner por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) el domingo y alzarse con el título del Abierto de Francia por segundo año consecutivo.

Alcaraz, quien ganó su quinto Grand Slam en otras tantas finales, protagonizó una de las mayores remontadas en la historia del torneo sobre tierra batida.

Fue incluso mejor que su actuación el año pasado, cuando remontó un 2-1 en sets en la final contra Alexander Zverev. Pero esta vez Alcaraz emuló la hazaña de Novak Djokovic en la final de Roland Garros de 2021, cuando el ahora 24 veces ganador de Grand Slam remontó dos sets en contra para vencer a Stefanos Tsitsipas.

The Telegraph

Carlos Alcaraz acaba de completar una de las victorias más alucinantes de la historia del tenis, recuperándose de una desventaja de dos sets contra Jannik Sinner y salvando tres puntos de partido para lograr una victoria por 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 en cinco horas y 29 minutos.

La narrativa de este partido podría llenar un libro entero. Por la intensidad de su suspense, estaba a la altura del Puente Golden Gate. Pero al final, Alcaraz alcanzó un nivel inimaginable, bateando con una ferocidad absoluta para arrasar