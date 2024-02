Un Mundial de Fórmula 1 plagado de sillas calientes

El Mundial de Fórmula 1 arranca este jueves en el Gran Premio de Bahréin con una sola certeza y muchos alicientes en la coctelera. En el campeonato más largo de la historia todos comparten la seguridad de que Max Verstappen y Red Bull siguen siendo los rivales a batir. Por su parte, Fernando Alonso y Carlos Sainz avistan un panorama similar donde se combinan la ilusión por el rendimiento que pueden dar sus coches y la incertidumbre por su futuro a partir de 2025.

Nunca antes la Fórmula 1 había diseñado un calendario tan exigente, un total de 24 carreras que destapan la codicia de Liberty Media, propietaria de la competición, y levantan ampollas entre los pilotos. Con Fernando Alonso a la cabeza, este miércoles levantaron la voz en sala de prensa para pedir un poco de misericordia y que, al menos, la cifra de pruebas no crezca en el futuro.

Primera parada, Circuito Internacional de Shakir. Allí se celebraron la semana pasada las tres únicas jornada de test -otro récord, pero a la baja- y se volvió a confirmar que en Red Bull van muy sobrados. «No sé si somos lo suficientemente buenos», reclama en voz muy baja Verstappen, solo unos días después de celebrar que su coche se comporta exactamente como le gusta. Por desgracia, uno de esos mensajes suena mucho más creíble que el otro…

Vista la superioridad de Red Bull, Sergio Pérez se postula como el único teórico rival del campeón, pero ese pronóstico flojea, y de qué manera, al recordar que Checo sumó ¡290 puntos! menos que su compañero el año pasado. El mexicano dio algo de emoción al Mundial al principio, ganando dos de las cuatro primeras carreras de 2023, pero pronto se deshizo como un azucarillo hasta convertirse en una mera comparsa.

