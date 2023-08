Al Mundial de baloncesto se le apaga otra estrella: Antetokounmpo renuncia al torneo

El Mundial de baloncesto sigue perdiendo estrellas y la última es difícilmente inigualable en cuanto a talento y repercusión: Giannis Antetokounmpo. La estrella de Milwaukee Bucks, nombrado en dos ocasiones MVP de la NBA, ha anunciado su renuncia a la selección griega porque no se encuentra al nivel físico que esperaba para dar su máximo nivel en el campeonato que comenzará dentro de dos semanas en Japón, Indonesia y Filipinas.

Antetokounmpo lleva una década en la NBA y hace tiempo que se confirmó como una de las mayores estrellas del baloncesto mundial, pero se le sigue resistiendo el éxito con su selección nacional. Tras esta renuncia, su objetivo será volver a intentarlo en los Juegos Olímpicos de París, aunque Grecia todavía no tiene billete para dicho torneo.

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

But after months of work and multiple… pic.twitter.com/1uhTlfNZVE

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 11, 2023