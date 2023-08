Condenado a 10 años de cárcel un ex jugador de la NBA por estafar a la liga

El ex jugador de la NBA, Terrence Williams, ha sido condenado este jueves a 10 años de prisión por organizar un esquema de estafa en perjuicio del seguro de salud de la Liga, anunció la justicia de Nueva York. El norteamericano, quien jugó para los New Jersey Nets y los Houston Rockets, de 36 años de edad, se declaró culpable en agosto de 2022.

«Williams no solo se enriqueció a través del fraude y el engaño, sino que también robó la identidad de otras personas y amenazó a un testigo para llevar a cabo sus actividades delictivas», declaró el fiscal Damian Williams en un comunicado.

Terrence Williams fue uno de los 18 ex jugadores de baloncesto acusados de participar en esta estafa que le costó al menos cinco millones de dólares al seguro entre 2017 y 2021. La justicia lo acusaba, entre otras cosas, de hacer declaraciones falsas para recibir tratamientos médicos y dentales que nunca se realizaron.

Entre los acusados se encuentran otros ex jugadores Glen Davis y Tony Allen, ambos campeones de la NBA con Boston en 2008, el ex jugador de los Ángeles Lakers Shannon Brown y el ex jugador de los Ángeles Clippers Darius Miles.