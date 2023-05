LeBron golpeó y dejó sangrando a un árbitro en el Lakers-Nuggets

LeBron James fue uno de los protagonistas en la derrota (108-119) de los Lakers ante los Nuggets que dejan a los angelinos al borde del KO en la final del Oeste en la NBA. La estrella de Los Ángeles golpeó sin querer durante el partido a uno de los colegiados e incluso le hizo sangrar.

Todo ocurrió en el segundo cuarto del tercer partido de la final del Oeste entre los Lakers y Nuggets que se volvió saldar con victoria para los de Denver. Ahí, LeBron James chocó de manera fortuita con uno de los árbitros del encuentro provocándole una hemorragia en la boca.

Scott Foster bloodied after taking a hit from LeBron James on this fast break 😬pic.twitter.com/lvgKg3TxSA

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 21, 2023