El Mundial 2030 está en riesgo: no se lo darán a España si no hay presidente en tres meses en la RFEF

El Mundial 2030 está en peligro, esa es una de las conclusiones que se pueden sacar de la reunión que han mantenido FIFA, UEFA, RFEF y CSD este miércoles en Madrid. FIFA y UEFA han lanzado un mensaje muy contundente, y si la Federación no tiene presidente en un plazo máximo de tres meses, España podría quedarse sin Mundial. La fecha clave es el 11 de diciembre, momento en el que la sede será adjudicada en el congreso de FIFA.

Emilio García Silvero, director legal de FIFA, Rolf Tanner, director de gobernancia de FIFA, Angelo Rigopoulos, director de integridad de UEFA, Luca Nicola, director de gobernancia de UEFA, Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF, Jordi Aparisi, director del área jurídica y Eduard Dervishaj, relaciones institucionales de la Federación se reunieron en la tarde de este miércoles con el Consejo Superior de Deportes.

«Este es el último punto que hemos hablado con el Consejo Superior de Deportes», contestaba Emilio García Silvero a la pregunta clara de si peligra el Mundial de 2030 para España con esta situación.

«Hay un congreso de la FIFA el 11 de diciembre donde el Mundial de 2030 va a ser adjudicado. Quien vota en este congreso son sus 211 miembros. Lo que puedo decir, es que, evidentemente, a nivel internacional existen muchas dudas con la situación en la que hoy se encuentra la RFEF. Para nosotros es complicado poder trabajar sin una cabeza visible al frente de la Federación en un proyecto que va a durar seis años más, hasta el 2030», señaló el director legal de la FIFA.

«UEFA y FIFA estamos convencidos que esto sobre el Mundial no va a pasar. Estamos convencidos de que la RFEF va a convocar un proceso electoral de manera inmediata, y aquí está el secretario general de la Federación. Hoy se ha visto en la reunión la predisposición y la buena voluntad del CSD de ayudar y de ir de la mano de la Federación. Eso no significa ir de la mano de ningún candidato. Es ir de la mano de la institución. El 11 de diciembre, cuando los 211 votantes de la FIFA elijan la sede del Mundial 2030, esta sea adjudicada a España, Portugal y Marruecos», valoró Emilio García Silvero.

Posibles sanciones a las que se enfrenta España

Las medidas van desde poder expulsar a equipos españoles de las competiciones internacionales (es decir, de Champions, Europa League, Mundial de Clubes…) hasta a la propia selección de las competiciones que suele disputar (Eurocopa, Mundial…). No hay medidas todavía concretas, aunque sí un aviso claro sobre el gran proyecto en el que está inmersa España y su Federación de Fútbol: el Mundial 2030.

Si no hay presidente de la RFEF, no habrá Mundial en España. Por eso, FIFA y UEFA, de forma conjunta en esta reunión, han expresado al Gobierno, en un clima de «cordialidad», que tiene que convocarse ya las elecciones a la presidencia de la RFEF y a su Asamblea y que en un plazo de máximo tres meses haya presidente. El plazo no es uno cualquiera: en diciembre se vota el Mundial de forma oficial, es cuando la FIFA otorga la candidatura para la cita de 2030, por lo que ahí ya tiene que haber un presidente en la RFEF.