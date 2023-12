Muere ‘Totonno’ Juliano, leyenda del fútbol italiano y clave en el fichaje de Maradona por el Nápoles

El fútbol italiano está de luto después de que este miércoles se haya confirmado la muerte de Antonio ‘Totonno’ Juliano. El mítico jugador del Nápoles y campeón de Europa con Italia ha muero a los 80 años después de arrastrar problemas de salud en los últimos años. Además de ganar todo lo posible con el conjunto napolitano, fue el hombre clave desde la directiva en el fichaje de un Diego Armando Maradona que cambió la historia del club del sur de Italia.

Antonio ‘Totonno’ Juliano jugó durante 17 años temporadas (1961-78) con la camiseta den Nápoles, doce de ellas como capitán, y sólo uno con el Bolonia, justo antes de retirarse. Durante su carrera ganó dos trofeos con el Nápoles pero siempre será recordado por ser campeón de Europa con Italia y ser subcampeón del mundo con el combinado nacional.

Juliano colgó las botas tras ganar dos Copas de Italia (1962 y 1976), una Copa Alpina (1966) y fue 18 veces internacional con Italia, con la que ganó la Eurocopa de Italia 68 y fue subcampeón del Mundial de México 70, en la que fue derrotado por Brasil. Además, participó en el Mundial de Inglaterra 66 y en el de Alemania 74.

Una vez terminada su carrera como jugador, el histórico napolitano pasó a ser parte de la directiva del club en los años 80 y trabajó con el italiano Corrado Ferlaino, entonces presidente, por el fichaje de Maradona en 1984, un movimiento que cambió la historia del club del Vesubio, que vivió sus mejores años con el jugador argentino en la plantilla.

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”.

Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.… pic.twitter.com/BgKD5TcYp2

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 13, 2023