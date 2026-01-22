Muere repentinamente un futbolista portugués de 27 años en pleno partido

El fútbol portugués vivió este miércoles una de esas noches que nadie quiere recordar. Nassur Bacem, jugador del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, falleció tras desplomarse en pleno partido de la Taça de la Asociación de Fútbol del Algarve, disputado en el Estadio Municipal de Olhão frente al Imortal. El encuentro, correspondiente a la tercera eliminatoria del torneo, transcurría con normalidad cuando, en la primera parte, el futbolista de 27 años cayó repentinamente sobre el césped, sin haber mediado choque alguno con otro jugador. La escena provocó momentos de gran tensión y silencio en el estadio, con compañeros y rivales visiblemente afectados al darse cuenta de la gravedad de la situación.

De inmediato, el cuerpo técnico y los servicios médicos presentes en el campo acudieron en su ayuda. Se iniciaron maniobras de reanimación y se utilizó un desfibrilador mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencias médicas. Pese a la rápida actuación y a todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar la vida del jugador, que acabó falleciendo en el propio campo. Tras confirmarse la triste pérdida, el partido quedó suspendido de forma inmediata. Tanto jugadores como miembros de ambos clubes abandonaron el terreno de juego profundamente conmocionados, en una noche marcada por la tristeza y el respeto.

Luto por Nassur Bacem

El Moncarapachense expresó su pesar a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde lamentó la pérdida de uno de sus futbolistas y trasladó su apoyo a la familia y amigos de Nassur Bacem. En el mensaje, el club destacó no solo su compromiso deportivo, sino también su calidad humana, subrayando el vacío que deja en el vestuario y en la institución. «Con profunda tristeza y enorme consternación, el Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense informa la muerte de nuestro jugador Nassur Bacem, de 27 años. El atleta cayó inconscientemente sobre el césped, habiendo sufrido un paro cardíaco. A pesar de todos los esfuerzos, no fue posible revertir la situación», comenzaba el comunicado.

«Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y todos aquellos que lo han privado, dentro y fuera del campo. Fue un deportista, un amigo, y una persona que siempre estará en nuestra familia. A la familia, amigos y seres queridos, enviamos nuestro más sentido pésame en este momento de profundo dolor. A toda la familia del Lusitano Gymnasium Club Moncarapachense, deportistas, equipo técnico, personal y dirección, hacemos un llamamiento a la unidad, fuerza y apoyo mutuo en este momento tan difícil, que siempre quedará marcado en nuestra historia», añadían.

La Asociación de Fútbol del Algarve y otros organismos del fútbol portugués también reaccionaron rápidamente, enviando mensajes de condolencia y solidaridad. Varios clubes y excompañeros del jugador se sumaron a las muestras de apoyo, recordando a Bacem como un profesional serio, trabajador y muy querido dentro del fútbol regional.

Nassur Bacem contaba con una trayectoria amplia en el fútbol portugués. Se formó en clubes como el Águeda y pasó por canteras de referencia como la del Sporting de Portugal, además de vestir las camisetas de equipos como Gafanha, Académica, Braga, Leixões, Marítimo, Oliveira do Hospital y Camacha. Esta temporada había llegado al Moncarapachense, donde había participado en varios encuentros oficiales.