Muere misteriosamente Daniel Medellín, golfista de 21 años

Estados Unidos y Colombia están de luto por el fallecimiento de Daniel Medellín, un talentoso golfista de 21 años, que murió la pasada semana en tierras estadounidenses. Nacido en Bogotá el 1 de mayo de 2003, Daniel destacó como uno de los golfistas zurdos más prometedores de su generación, acumulando múltiples victorias a nivel nacional y destacadas participaciones internacionales.

Desde muy joven, Daniel Medellín mostró una pasión y un talento excepcionales en el golf. Además era una persona querida por todos, siempre ofreciendo una sonrisa y un saludo amable a quienes se cruzaban en su camino. Su carácter cálido y afable lo convirtió en un chico agradable tanto dentro como fuera del ámbito deportivo, donde brillaba como golfista, tal y como explica la federación de su país.

En su trayectoria deportiva, Daniel Medellín compitió en varios campeonatos de la División Junior, obteniendo victorias significativas como el Masters de Farallones y la primera edición del Torneo Semana Santa DJCG en 2021. Estas actuaciones llamaron la atención de varias universidades en Estados Unidos, abriéndole puertas para continuar su desarrollo académico y deportivo.

A nivel internacional, representó a Colombia en el Latin America Amateur Championship (LAAC) en 2022 y obtuvo un destacado segundo lugar en The Optimist 2021 en la categoría 15-18, tras un reñido desempate con el argentino Juan Martín Loureiro. Además, participó en el PGA TOUR Latinoamérica en El Rincón, logrando un Top-25 como el mejor aficionado en la edición 2021 del torneo.

En el ámbito académico, Daniel se unió a Clayton State University durante el curso 2021/22, donde jugó durante dos años antes de que llegara a Georgia State University, institución de la NCAA División I, donde estudiaba actualmente. Su dedicación y talento le auguraban un futuro prometedor tanto en el golf como en su formación profesional, tal y como explican desde su universidad.

La Federación Colombiana de Golf expresó sus condolencias a los padres, familiares, amigos y conocidos de Daniel Medellín. Su triste y repentina muerte deja un gran vacío en el golf colombiano y en el mundo del deporte universitario de los Estados Unidos, donde el joven ha fallecido sin que todavía se conozcan las causas de la muerte.

The Georgia State community mourns the loss of golf student-athlete Daniel Medellin, who tragically passed away Thursday evening. We send our deepest condolences to Daniel’s family, friends and teammates.

