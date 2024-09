Muere misteriosamente la atleta Shelby Daniele a los 23 años

La que fuera una gran estrella del atletismo universitario en Estados Unidos, Shelby Daniele, ha fallecido repentinamente a los 23 años de edad. Conmoción y luto entre los familiares y amigos de la que fue velocista en el equipo de atletismo de la Universidad Estatal Politécnica de California. Su fallecimiento fue dado a conocer por el departamento de deportes de la misma universidad.

«Cal Poly Athletics se sume en una profunda tristeza tras el reciente fallecimiento de la ex estudiante-atleta de Cal Poly Shelby Daniele», se lee en una declaración en Instagram. «Shelby fue una estudiante-atleta excepcional en el equipo de atletismo de Cal Poly durante cinco años, graduándose de Cal Poly esta primavera. Fue seis veces homenajeada en All-Big West, dos veces campeona de Big West, capitana del equipo y poseedora de un récord escolar, pero más importante aún, fue una compañera de equipo increíble y líder», añaden desde la universidad.

«Ella se preocupaba profundamente por quienes la rodeaban, tenía un corazón noble y fue un modelo a seguir para muchos. Shelby era verdaderamente única y será profundamente extrañada por todos en la comunidad de Cal Poly. Nuestras condolencias para su familia y amigos», comentan desde el centro. Una repentina y misteriosa muerte de la que no se conoce ningún detalle, pues no se ha compartido públicamente la causa del fallecimiento.

