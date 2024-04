Muere misteriosamente AJ Simon, jugador que iba a ser drafteado en la NFL la próxima semana

Conmoción y dolor en Estados Unidos y en el mundo del fútbol americano tras conocerse la repentina y prematura muerte de AJ Simon, jugador de tan solo 25 años que según los expertos iba a ser uno de los seleccionados en el Draft de la NFL la próxima semana. El que fuera defensa del equipo de la Universidad de Albany ha fallecido sin que todavía se conozcan las causas de una trágica pérdida que ha sorprendido a todos.

«El programa de fútbol americano de UAlbany está profundamente triste al conocer el fallecimiento del ex atleta-estudiante Amitral ‘AJ’ Simon esta mañana», declaró la institución en la que se formó vía X (antes Twitter). «AJ fue un hombre maravilloso y mejor compañero durante su tiempo en UAlbany. Fue un modelo a seguir dentro y fuera del campo, sirviendo como un pilar para este programa a lo largo de los últimos dos años», añadió su equipo.



Los mensajes de amor y también dolor no han parado tras conocerse la noticia. «Mis plegarias van dedicadas a la familia Simon. Te amo AJ, y siempre tendré un lugar especial en mi corazón por el N° 8», escribió el entrenador principal de Albany, Greg Gattuso, en sus redes sociales. En Estados Unidos todavía no se ha informado sobre las causas de una repentina muerte que nadie se explica tratándose de un joven de 25 años, deportista y sin problemas de salud previos.

AJ Simon, quien acumuló 12.5 capturas la temporada pasada para Albany, estaba colocado como el jugador número 448 global de acuerdo a los más recientes rankings previo al Draft 2024 de la NFL de Matt Miller, analista de ESPN. Dane Brugler, analista de draft de TheAthletic.com, calificó a Simon como el 36º mejor corredor de ventaja y agente libre prioritario para varios equipos.

De hecho, había realizado una visita previa al Draft a New England la semana pasada y podría haber sido reclutado la próxima semana según varios expertos. Simon, que fue seleccionado para el primer equipo All-CAA 2023, era originario de Tobyhanna, Pennsylvania. Jugó las últimas dos temporadas para Albany después de iniciar su carrera colegial en Bloomsburg University.

