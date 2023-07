Muere un ex jugador de rugby tras sufrir un accidente de parapente en Sudáfrica

Tragedia en el mundo del rugby. Greig Oliver, ex jugador y actual miembro del cuerpo técnico del Munster Rugby, falleció a los 58 años este lunes después de sufrir un accidente de parapente en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). La noticia supuso un duro golpe para el deporte ya que este se encontraba junto a su familia en la ciudad sudafricana para arropar a su hijo Jack, que se encontraba concentrado con la selección de Irlanda en los Mundiales de Rugby sub-20.

En un comunicado oficial, el equipo de rugby informó del fallecimiento de Greig Oliver. En su etapa como jugador llegó a disputar dos Mundiales con Escocia, y actualmente formaba parte del staff de Munster Rugby desde hacía 12 años.

Ian Flanagan, CEO de Munster Rugby, lamentó la pérdida: «En nombre de Munster Rugby, quisiera expresas nuestras más profundas condolencias a la esposa de Greig, Fiona, a su hijo Jack, a su hija Ciara y a toda la familia de Oliver. Seguimos impactados por la trágica muerte de Greig. Era un gran colega y amigo y le echaremos mucho de menos en Munster y en la comunidad del rugby irlandés. Greig hacía notar su presencia cada día, y siempre estaba para echar una mano y tenía un carácter muy popular con su naturaleza alegre y su sentido del humor. Tenía muchísimo entusiasmo por el deporte y tenía una pasión increíble por ayudar en todo lo posible a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo».

💔 Shocked & deeply saddened by the sudden passing of our close friend & colleague Greig Oliver.

Our immediate thoughts are with Greig's wife Fiona, children Jack & Ciara, & the wider Oliver family.

May he rest in peace 🌹

— Munster Rugby (@Munsterrugby) July 3, 2023