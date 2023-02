El jugador de rugby Joe Westerman, que milita en el Castleford Tigers, fue pillado manteniendo relaciones sexuales en plena calle. Las imágenes, que circulan por las redes sociales, se han viralizado durante las últimas horas. El escándalo ha sido tal que su mujer, Lauren, ha concedido una entrevista en la que ha hablado claro, dejando en muy mal lugar a su marido y padre de sus hijos. Insiste en que no tiene perdón lo que ha hecho y cuenta cómo se enteró de todo.

«Nunca podré sacarlo de mi mente», reconoce al diario The Sun la todavía esposa del deportista, que formalizará pronto el divorcio por el incalculable daño que ha hecho Joe Westerman a ella y a sus hijos. «No hay absolutamente ninguna excusa. Todo entre nosotros estaba bien, me llamó por FaceTime a las 4 de la tarde del sábado mientras estaba fuera y luego me envió un mensaje de texto de madrugada para decirme que no podía entrar porque no tenía las llaves de casa».

«Hice algo anoche y me grabaron»

«Pasé la noche en la casa de mi madre y él me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente para decirme lo mal que se sentía, pero eso fue todo. No tenia idea de lo que estaba por venir. Al día siguiente me dijo dijo: ‘Necesito hablar contigo’. Su cara simplemente cayó y se veía totalmente diferente. Dijo: ‘Hice algo anoche… Me han grabado en vídeo con una chica con los pantalones bajados’. Le pedí ver el video y me dijo que no lo tenía pero que estaba en Twitter. Entré a Twitter y vi que había sido eliminado y eliminado muchas veces y luego, aproximadamente media hora después, se publicó nuevamente y fue cuando lo vi».

«Mi siguiente pensamiento fue para mi hija de 14 años y si podría llegar a ella antes de que lo viera. Pero fue demasiado tarde. La seguían agregando a estos grupos de Snapchat de la escuela y le enviaban el vídeo. Ella abandonó los grupos, pero seguían añadiéndola a más y se lo enviaban una y otra y otra vez. A nuestro hijo de nueve años también se le envió una captura de pantalla del video en mensajes», añade Lauren.

«Ese es su padre y lo siento mucho por ellos que hayan tenido que ver algo así. La verdad es que solo me lo dijo porque estaba en las redes sociales. Pero me alegro de que lo hayan encontrado porque la idea de besarlo después de eso me hace sentir enferma», dice muy enfadada la mujer del jugador de rugby, que después le mandó un mensaje para pedirle perdón.

«Las palabras nunca explicarán cuánto lo siento. No puedo explicar lo que pasó porque físicamente no puedo recordar. Es repugnante y ahora tengo que vivir con eso para siempre. Perderte a ti y a los niños es desgarrador, Lauren, te mereces algo mucho mejor. Siempre dijiste que el alcohol me jodería. Necesito que sepas que no puedo recordar nada de esa noche. Parezco un zombi. Me he dado cuenta de que necesito trabajar en mi toma de decisiones sobre el alcohol. olvidarlo», decía el deportista culpando de todo al alcohol.