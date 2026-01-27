Muere un ex jugador de la NFL en un centro para personas sin hogar y se investiga como homicidio

Conmoción y luto en Estados Unidos. El ex jugador de fútbol americano de los Philadelphia Eagles, Kevin Johnson, ha muerto a causa de un «traumatismo craneoencefálico y puñaladas» en un centro para personas sin hogar, según las primeras informaciones que han trascendido. El forense del condado de Los Ángeles informó que Kevin Johnson, de 55 años, fue declarado muerto el miércoles por la mañana tras ser encontrado inconsciente. Su muerte fue declarada homicidio y se está investigando.

Seleccionado en la cuarta ronda del draft por los New England Patriots en 1993, Johnson jugó con los Patriots, Minnesota y Oakland antes de unirse a los Eagles. Logró 43 tackles, incluyendo siete capturas de mariscal de campo, y recuperó un balón suelto para anotar un touchdown en sus dos años con Filadelfia. Jugó 15 partidos con los Raiders en 1997. Posteriormente, Johnson jugó en la Arena Football League para Orlando y Los Ángeles. A nivel universitario jugó en Texas Southern.

Los investigadores creen que Johnson vivía en el campamento en el momento de su muerte. Amigos de Johnson comentaron que padecía problemas de salud en sus últimos años que contribuyeron a su delicada situación. De acuerdo con el informe preliminar del Los Angeles County Medical Examiner, la causa de la muerte de Kevin Johnson fue catalogada como homicidio, tras encontrar evidencias de traumatismo craneoencefálico contundente y heridas por arma blanca en su cuerpo. La combinación de un fuerte golpe en la cabeza y múltiples heridas de cuchillo sugiere que pudo haber sido atacado en el centro en el que vivía.

La policía de Los Ángeles mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y está solicitando la colaboración de testigos o personas con información relevante. Por el momento no se han producido detenciones relacionadas con el caso. Amigos cercanos de Johnson han señalado que en los últimos años su situación personal y de salud mental se deterioró, y que enfrentó complicaciones que lo llevaron a vivir en la calle antes de su trágica muerte. Algunos allegados han mencionado la posibilidad de que sufriera de encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral progresiva asociada a repetidos golpes en la cabeza, común entre jugadores de fútbol americano. Tras su retirada, Kevin Johnson se enfrentó a dificultades personales que lo llevaron a alejarse de la vida pública y, según personas cercanas a él, a vivir en condiciones precarias en Los Ángeles, la ciudad que lo vio nacer y desarrollarse como deportista.