Muere el ex futbolista Aleksei Bugayev, internacional con Rusia, en un combate en la guerra de Ucrania

Aleksei Bugayev, ex futbolista ruso que llegó a jugar una Eurocopa con la selección de su país, ha muerto durante un combate en la guerra de Ucrania. Bugayev, de 43 años, se alistó al Ejército ruso en una cárcel en la que cumplía una condena de nueve años y medio por tráfico de drogas.

Bugayev murió mientras «luchaba por su país», ha confirmado su padre, dando por buenas las noticias que a primera hora del día le daban por muerto al ex futbolista. Aleksei Bugayev jugó toda su carrera futbolística, desde 1999 a 2010, en equipos rusos: Torpedo de Moscú, Lokomotiv Moscú, Khimki o Krasnodar.

Si bien no es uno de los futbolistas más destacados de Rusia en las últimas décadas, este ex jugador sí llegó a ser internacional con la selección de su país, tanto que llegó a jugar una Eurocopa, la del año 2004. En ese torneo, Rusia se llegó a mediar a España, aunque en ese encuentro Bugayev fue suplente y no jugó ningún minuto. El ahora futbolista fallecido sí que jugó ante Portugal y Grecia en esa fase de grupos de la Eurocopa 2004, disputando además los 90 minutos en cada partido.

«Desgraciadamente, la noticia de la muerte de Aleksei es cierta», declaró Ivan Bugayev, padre del ex futbolista. El que fuera internacional por Rusia llegó a ser condenado a nueve años y medio de cárcel por intento de tráfico de drogas. En concreto, en octubre de 2023 fue detenido con 500 gramos de mefedrona que tenía la intención de vender en la ciudad balneario de Sochi, en el sur de Rusia. Fue en prisión donde se alistó al Ejército ruso.

Fue entonces cuando los abogados del ex futbolista denunciaron que la policía falsificó las pruebas e intentó extorsionar al atleta por tres millones de rublos. Sin embargo, la Fiscalía no halló pruebas de ello.

Ante casos como el del Aleksei Bugayev, Rusia ha aprobado leyes que permiten a imputados por delitos y condenados firmar contratos con el Ejército para combatir en Ucrania, tras lo cual, en función de sus méritos en el campo de batalla, podrían ganarse el indulto. En su momento, expertos de la ONU advirtieron que el reclutamiento de presidiarios, que también tendría lugar en las prisiones situadas en los territorios ocupados por las tropas rusas en Ucrania, podría constituir un crimen de guerra.