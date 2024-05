Muere con 33 años Muere Drew Gordon, ex jugador NBA y hermano de Aaron Gordon

El mundo del baloncesto y la NBA están de luto. El ex alero Drew Gordon, hermano mayor de Aaron Gordon, actual jugador de los Denver Nuggets, murió en un accidente de tráfico en Portland, Oregón, según confirmaron su agente Calvin Andrews y la franquicia en la que juega su hermano menor. Drew Gordon, que tenía 33 años, jugó nueve partidos para los Philadelphia 76ers durante la temporada 2014-15 en la mejor liga del mundo.

La comunidad del baloncesto de todo el mundo envió mensajes de condolencias a su familia, incluido su hermano Aaron o los propios Denver Nuggets, reconociendo que están «devastados» por la repentina muerte de Drew Gordon en un trágico accidente de coche.

TRAFFIC ALERT: S Springwater Rd is CLOSED between S Bakers Ferry Rd & S Hattan Rd due to a fatal crash. The roadway will be closed for several hours while the investigation is underway. Please avoid the area. #pdxtraffic pic.twitter.com/Uc5x4SgEpz

— Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) May 30, 2024