Muere a los 22 años Marco Angulo, futbolista internacional con contrato en la MLS

Marco Angulo, centrocampista que jugó con la selección sub 20 de Ecuador y con el FC Cincinnati de la MLS, falleció después de permanecer más de un mes en estado crítico tras un grave accidente de tráfico ocurrido a inicios de octubre, informó el martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenía 22 años. En un comunicado, la federación resaltó que Angulo «con su talento y dedicación defendió los colores de nuestro país» y lo describió como «no solo un jugador destacado sino un gran compañero».

El fallecimiento se produjo la noche del lunes en un hospital público del centro norte de la capital. Angulo quedó en situación crítica tras un grave accidente de tráfico registrado el 7 de octubre en la autopista General Rumiñahui que conecta a la capital con los valles del sur. En ese suceso también murió Roberto Cabezas, su ex compañero de equipo de la selección juvenil, según informó el martes la federación.

El centrocampista jugaba con éxito en el club Liga de Quito, en calidad de cedido por el FC Cincinnati de MLS, donde tenía contrato varias temporadas más. Liga de Quito, Independiente del Valle, Aucas y Barcelona, entre otros clubes ecuatorianos, expresaron sus condolencias e emotivos mensajes publicados en redes sociales. Liga de Quito anunció que «con profundo dolor y tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador» y añadió que «su partida es una pérdida irreparable que dejará una huella imborrable en nuestros corazones». Independiente del Valle, equipo en el que Angulo se formó y debutó como profesional, afirmó que «el tiempo no borra el dolor, pero tampoco borra el cariño».

Angulo jugó su último partido el 6 de octubre antes del fatal accidente en Ecuador. El jugador estuvo hospitalizado varias semanas en cuidados intensivos antes de morir y se sometió a varias operaciones, incluyendo una craniectomía descompresiva. «Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo», expresó la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador junto a un vídeo de Angulo en las redes sociales: «Vuela alto Marco».

El FC Cincinnati, club con el que tenía contrato en la MLS de Estados Unidos, mostró también su desconsolación por la muerte del jugador. «Estamos profundamente tristes por la pérdida de Marco: un esposo y padre, un hermano e hijo, un amigo y compañero de equipo», dijo el club en un comunicado.

«Era un joven alegre y amable que iluminaba cada habitación en la que entraba. Todo nuestro club lamenta esta tragedia, y estamos pensando y rezando por su familia. Era un miembro querido de la familia del FC Cincinnati y lo extrañaremos», añadió la institución. Un Marco Angulo que jugó dos veces para la selección nacional de Ecuador, en amistosos contra Iraq y Australia, y muchas otras en partidos oficiales con las categorías inferiores de su combinado nacional.

Major League Soccer mourns the tragic passing of Marco Angulo.

Marco was a talented young midfielder for FC Cincinnati last season, helping the club capture the Supporters’ Shield before continuing his development on loan with LDU Quito in his native Ecuador.

— Major League Soccer (@MLS) November 12, 2024