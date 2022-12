Por qué el Movistar 2023 es mejor equipo que el del 2022

Verano del 2022. El calor aprieta tanto como las críticas al Movistar. Se corean y graban en video cánticos futbolísticos que pregonan un hipotético descenso de categoría de los azules. Es todavía un tímido temor, pero, a medida que pasen las semanas irá creciendo hasta hacer levantar la voz al siempre diplomático Eusebio Unzue.

En aquellos días Enric Mas se retira del Tour de Francia, dolido y muy tocado. Los fantasmas merodean por la mente del mallorquín que, en apenas veinticinco días, deberá luchar por ganar La Vuelta. Las crónicas y los analistas coinciden en que la temporada es peor que gris, que el único que se salva es Alejandro Valverde y que, esta realidad, es la causa que impulsa a meditar si el equipo necesita una renovación total de cara a la próxima temporada. Solo La Vuelta puede salvar la tremenda situación y nada invita a ser optimistas.

Este era el panorama que presidía el ambiente del Movistar a mediados del mes de agosto. Sin embargo, todo iba a cambiar con La Vuelta a España y las clásicas italianas. La suerte que hasta ese momento les había sido esquiva iba a camLbiar.

Diciembre del 2022. Todos los ciclistas han renovado. La única baja es la de Valverde por un motivo sobradamente conocido; el veterano capitán se baja de la bicicleta. El equipo se presenta en la que será su 43ª temporada en la élite del ciclismo. Algo gordo ha pasado en el otoño para que todos los nubarrones que se cernían se hayan disipado, y las sonrisas hayan regresado a los semblantes de los protagonistas.

Enric Mas asume el mando, más fuerte que nunca. Su esplendido final de temporada le ha catapultado a soñar con el amarillo del Tour de Francia. Tiene seguridad. El hecho de que la ronda francesa comience en Bilbao le impulsa a ser todavía más ambicioso. El corsé de tener a Valverde de compañero ha desaparecido. Los focos le iluminan. No se arredra ante ellos y asume la presión. Nada hace pensar en aquello que, no hace tanto tiempo, parecía un muro psicológico infranqueable. Las sonrisas has sustituido a las malas caras. La inseguridad se ha tornado en ambición de ganar. Nada es lo que era. Todo ha cambiado a mejor.

El Movistar 2023 ya rueda y lo hace con más experiencia. El fichaje de Gaviria promete traer victorias parciales y presencia en etapas donde el equipo pasaba desapercibido. Rubén Guerreiro viene para ser pieza clave en el objetivo central de la temporada. El Tour que recorrerá en diagonal todas las cordilleras montañosas de Francia necesitará de sus características para llevar a Enric a lo más alto.

EL Movistar 2023 es mejor equipo que el del 22. Los referidos fichajes ― al que hay sumar el del joven y prometedor Iván Romeo, una torre de casi dos metros ― confirman que el diseño está meditado, estudiado y razonado para que el año 1 después de Valverde no se le eche en falta, al menos en lo que se refiera a éxitos deportivos. Los homenajes se han terminado. Merecidos, pero a la vez tediosos. Tener, cada dos por tres, la obligación de ocupar el centro de atención por una causa que no suma puntos y que solo otorga aplausos de rigor, distraía al grupo de lo verdaderamente importante; el deporte de élite va de competir y todo lo demás son adornos. El 2023 solo trae ciclismo y ganas de victorias. Valverde lo supo hacer como nadie. La hora de sus sucesores ha llegado.