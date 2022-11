Mourinho desvela la traición de uno de sus jugadores: «Le he invitado a irse del club…»

Lío en el vestuario de la Roma después del empate del equipo de Mourinho ante el Sassuolo. A la conclusión del partido, el entrenador portugués desveló la traición de uno de sus futbolistas al que habría invitado a irse del club el próximo mes de enero. En Italia apuntan a que el futbolista en cuestión podría ser Rick Karsdorp.

«Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo…», comenzó explicando Mourinho después del tropiezo de su equipo en casa en el duelo del campeonato italiano.

«El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. No hablé así de Ibáñez después del partido de la Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores, puede suceder. Lamento la actitud poco profesional de alguien», afirmó.

Mourinho también dejó claro que: «Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente». «No voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha cogido todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no», explicó.