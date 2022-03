Miguel Oliveira se llevó la victoria en el GP de Indonesia de MotoGP. Fabio Quartararo fue segundo tras una épica remontada sobre la lluvia y Zarco completó el podio. Bastianini sigue siendo líder del Mundial tras su victoria en Qatar mientras que Blinder es segundo a dos puntos del italiano.

Resultados del Mundial de MotoGP

🏁 #MotoGP RACE 🏁@_moliveira88 IS THE MAN IN MANDALIKA! 🥇#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/4CUH9Nzagl

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022