Marc Márquez: “Luchar contra las Ducati es algo de otro mundo”

El piloto catalán quedó segundo en el GP de San Marino de Moto GP y consolida su primera posición al frente de la clasificación del Mundial de Moto GP

El piloto español de Honda, Marc Márquez, acabó segundo en el GP de San Marino de Moto GP y ha consolidado su condición de líder en la clasificación general del Mundial de Moto GP. El de Cervera se mostró muy satisfecho tras la carrera, en la que Dovizioso fue el más rápido y en la que Jorge Lorenzo cayó a falta de dos vueltas.

“Ha sido una carrera muy complicada. Luchar con las Ducatis es algo de otro mundo. No podía seguirlos, tienen un estilo de pilotaje completamente distinto”, declaraba Marc Márquez tras acabar segundo en el GP de San Marino, un podio que le permite ser más líder en la clasificación general del Mundial de Moto GP.

El de Cervera tuvo también palabras para su futuro compañero, Jorge Lorenzo, quien a falta de dos vueltas para el final de la carrera sufrió una caída que mantiene viva la maldición de Misano – desde 2010 ningún piloto ha ganado saliendo desde la pole de MotoGP-. “Una lástima porque Jorge se ha caído y ambos estábamos ahí apretando. Pero estamos muy contentos porque nosotros no hicimos ninguna prueba y ellos sí”, valoraba el líder de Moto GP, que ha conseguido su décimo podio esta temporada.

Posteriormente, a los micrófonos de Movistar, el piloto español avanzó cuál será su estrategia para mantenerse a la cabeza ante la buena actuación de las Ducati en las últimas carreras. “Creo que tengo armas suficientes para defenderme y atacar en algunos circuitos, como Aragón. Me he informado y sé que han ido rápido, pero nosotros iremos más. Aragón es un circuito que me gusta y espero atacar. Pero bueno, de cinco en cinco no nos va mal”, decía Márquez.

El GP de Aragón de Moto GP se disputa del 21 al 23 de septiembre, una carrera especial para el de Cervera aunque no quiere correr riesgos que compliquen la temporada. “Lo tengo marcado en rojo, pero no es clave ganar allí. La clave es puntuar en todos los circuitos“, valoraba Marc.