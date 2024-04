El pasado jueves 25 de abril First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro de la mano de un nuevo programa. El popular show presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor, pero no siempre sale bien.

Durante la última emisión los espectadores tuvieron la oportunidad de ver como una madre y su hija se presentaron juntas en el formato. «Soy muy moderna y abierta a todo. Veo las cosas de otra manera», dijo la madre de la soltera, María. Ambas fueron recibidas por Sobera, quién no dudó en preguntarles el motivo por el que habían querido ir juntas.

«Para vivir una nueva experiencia», le respondió María al presentador. «Lo hablamos todo sin problema, hasta de relaciones sexuales», admitió Cristina, su hija. «Soy muy abierta, aunque, al principio, me sorprendía que me consultara cosas sobre sexo», aseguró María. Lejos de dejarlo ahí, la soltera fue sincera con el presentador.

«Pero ya estoy acostumbrada. Ahora lo que hago es preguntarla si la tiene chica o la tiene grande (el pene). Si es la primera opción, no me vale», agregó la madre de la joven. Debido a la peculiaridad de la situación, el comunicador le preguntó a la chica cómo era el prototipo de hombre ideal de su madre.

«Que no tengan dentadura postiza», dijo sin pensarlo dos veces. Por su parte, María quiso aclarar su punto. «Si le doy un beso y se me cae la dentadura en la boca… ¡Qué asquito!», señaló con humor. Tras ello, le tocó el turno a María de hablar del prototipo de chico que le gusta a su hija.

«Morenitos, guapos, altos, que no esté corto de dinero. Vamos, un bombero que la empotre bien y esté buenorro», respondió a Carlos Sobera. Posteriormente, el vasco le contó a María que sería ella quién conocería primero a la cita de su hija. De esta manera, ella podría darle su visto bueno desde el principio.

Cristina, por su parte, se trasladó hasta la mesa para esperar a su cita. Fue entonces cuando llegó Alejandro, un joven opositor a la Guardia Civil. «Mi padre lo es también y es lo que he visto desde pequeño y siempre me ha llamado la atención», explicó. El soltero, al ver a María, se quedó un poco descolocado.

«Es muy mayor para mí, ¿no?», señaló a cámara en privado. «Eres la madre de mi cita…», le dijo a María. Tras hablar un poco, Alejandro conoció a Cristina, su verdadera cita. Todo ello mientras María conocía a Manuel, su cita, quien tardó en llegar porque no encontraba aparcamiento.

Al concluir ambas citas, Alejandro sí quiso seguir conociendo a Cristina. Pero, la joven no opinó lo mismo. «Me hace falta un chaval que me dé caña», le explicó. Su madre por su parte, tampoco tuvo suerte. Pues, tanto ella como Manuel estuvieron de acuerdo en dejarlo ahí. «No me veo con él. No hemos tenido feeling», sentenció María.