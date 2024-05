Tellado retrata a Pedro Sánchez y Begoña Gómez: «Son los nuevos Kirchner»

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha dicho este lunes que Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, son «los Kirchner de España», un apelativo que ha utilizado para indicar que el presidente del Gobierno pretende «perpetuarse en el poder». «Sánchez quiere impunidad y en una democracia nadie es impune. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y quien nos gobierna también. Los Sánchez-Gómez se han convertido en una especie de Kirchner, son los Kirchner de España y todos sabemos como acabó aquello y creo que no deberíamos aceptar como normal lo que no es normal», ha dicho Tellado durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Durante su intervención, el también diputado del PP, ha declarado que nuestra democracia está siendo atacada y que este ataque viene dirigido desde el Palacio de la Moncloa. Ahora bien, según el político, Sánchez no ve una «línea roja» en el ataque a las familias de los responsables públicos sino que sólo la ve «en sí mismo».

«Precisamente esa hipocresía es lo que hace más difícil tomarse en serio tanto la reflexión sobre su propia continuidad, como la reflexión general sobre los medios y la justicia que quiere lanzar ahora. Porque si realmente cree que hay máquinas del fango que tratan de deshumanizar al adversario político lo primero que deberían hacer es apagar las máquinas de su propiedad, de lo contrario lo único que hacen es cubrirse de un fango de hipocresía», ha señalado Tellado sobre el ataque de Pedro Sánchez hacia los medios de comunicación.

En este sentido, Tellado se ha referido al consenso nacido de la Constitución de 1978, un hecho histórico que Pedro Sánchez quiere cambiar por su «manual de resistencia». Según el portavoz del PP España no merece este destino que según dice divide y polariza a la sociedad. «Por eso atacan tanto a la transición del año 1978. Porque nos recuerda que no hay dos Españas irreconciliables porque nos demuestra que no hay buenos y malos sino puntos de vista distintos que pueden discrepar o converger. Esa España de la transición no encaja con el relato de Sánchez con media sociedad española demonizada como intolerantes o ultras con los que nada hay que hablar», ha denunciado.

‘Viven en la fábrica del fango’

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha señalado este lunes a Pedro Sánchez por no haber cesado «de forma inmediata» al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras insinuar que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, se droga. El líder de los populares ha explicado que Puente tiene la misión de «atemorizar e insultar» y descarta que su cese se vaya a producir porque tanto él como Sánchez viven perfectamente organizados «en el mismo lodazal».

«Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene donde ir y el cese no se va a producir porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal. Por consiguiente, aprovecho para decirle al pueblo argentino que la mayoría de los españoles estamos en contra de este disparate, de esta falta de respeto y de esta grosería que es impropia de un español», ha señalado.

Feijóo, quien se ha referido en estos términos al ministro de Transportes durante una entrevista, ha afirmado que «nadie da crédito» a que Puente sea un vicepresidente del Gobierno de facto. «Él es el vicepresidente del Gobierno porque es el que acapara todos los focos y titulares y esto no lo hace porque sí, esto lo hace porque lo mandan. Lo hace porque tiene una tarea, una misión, que es atemorizar, insultar, enfangar, enlodar, por utilizar sus terminologías, la política española», ha dicho el presidente del PP colocando como responsable último del comportamiento del ministro a Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en EsRadio, Feijóo ha recordado que España es el segundo país inversor en Argentina después de EE.UU, además de compartir sólidos lazos culturales e históricos con el país sudamericano. Este hecho, en su opinión, hace que sea una «irresponsabilidad enorme» querer romper lazos para tensionar, victimizarse y polarizar en una campaña electoral. «Para cohesionar a los suyos está haciendo un grave daño a España», ha dicho a la vez que ha añadido que en cualquier democracia occidental Puente ya hubiese dimitido.