Feijóo culpa a Sánchez de los ataques de Puente a Milei: «Viven en la fábrica del fango»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes a Pedro Sánchez por no haber cesado «de forma inmediata» al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras insinuar que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, se droga. El líder de los populares ha explicado que Puente tiene la misión de «atemorizar e insultar» y descarta que su cese se vaya a producir porque tanto él como Sánchez viven perfectamente organizados «en el mismo lodazal».

«Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene donde ir y el cese no se va a producir porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal. Por consiguiente, aprovecho para decirle al pueblo argentino que la mayoría de los españoles estamos en contra de este disparate, de esta falta de respeto y de esta grosería que es impropia de un español», ha señalado.

Feijóo, quien se ha referido en estos términos al ministro de Transportes durante una entrevista, ha afirmado que «nadie da crédito» a que Puente sea un vicepresidente del Gobierno de facto. «Él es el vicepresidente del Gobierno porque es el que acapara todos los focos y titulares y esto no lo hace porque sí, esto lo hace porque lo mandan. Lo hace porque tiene una tarea, una misión, que es atemorizar, insultar, enfangar, enlodar, por utilizar sus terminologías, la política española», ha dicho el presidente del PP colocando como responsable último del comportamiento del ministro a Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en EsRadio, Feijóo ha recordado que España es el segundo país inversor en Argentina después de EE.UU, además de compartir sólidos lazos culturales e históricos con el país sudamericano. Este hecho, en su opinión, hace que sea una «irresponsabilidad enorme» querer romper lazos para tensionar, victimizarse y polarizar en una campaña electoral. «Para cohesionar a los suyos está haciendo un grave daño a España», ha dicho a la vez que ha añadido que en cualquier democracia occidental Puente ya hubiese dimitido.

Feijóo también ha dicho que la regeneración democrática de la que habla Pedro Sánchez «debería empezar en su casa» al estar Begoña Gómez investigada por la justicia. «Que un presidente de Europa en este momento tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es algo inaudito», ha comentado.

«En Portugal se empezó a investigar al jefe de Gabinete del Primer Ministro y éste dimitió. Aquí se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno se dedica a insultar a Milei para que cambiemos la conversación», ha explicado.

Sobre las sospechas en relación a la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular ha dicho que espera no tener que llamarla a declarar en la comisión de investigación para no enfangar más la política, pero que si reciben información de interés al respecto así lo harán. «No pretendo ser un Sánchez más. España tiene que finalizar el periodo sanchista y abrir un nuevo periodo», ha explicado.

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo ha advertido que puede llegar a ocurrir que el Gobierno de los jueces lo decidan Sánchez, Otegi y Puigdemont. «Que el Gobierno de los jueces lo designe una persona cuya mujer está siendo investigada por la justicia, un señor que ha sido condenado por delitos de terrorismo y un prófugo de la justicia sería el mayor disparate de la historia vivida en nuestro país», ha dicho.