Chiqui, una de las concursantes más icónicas de la historia de Gran Hermano, está atravesando un momento realmente doloroso en su vida. Ella misma, a través de su perfil de Instagram, ha confirmado que el pasado 16 de abril murió su madre. Algo que le ha destrozado, y no es para menos.

En una publicación en la mencionada red social, Chiqui decidió felicitar a su madre con motivo del Día de la Madre. Lo hizo con un texto de lo más emotivo, donde dio a conocer la trágica noticia. «Es el primero ya de muchos que no te podré besar ni felicitarte. Estás ya en el cielo y cuánto te echo de menos», comenzó diciendo la también ex concursante de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almudena Martinez Lorente (@chiquigh10)

«No hay minuto ni día que no me acuerde de ti. Mi confidente, mi amiga, mi todo… porque tú me diste la vida», escribió Chiqui. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Miro al cielo y me pregunto si tú me miras, si no te faltarán flores ni lágrimas ni tristeza. Una madre es una estrella fugaz, que pasa una vez y cuando su luz se apaga, no la volverás a ver».

Chiqui, en este texto, se despedía para siempre de su madre y daba a conocer lo que sentía desde que le dijo adiós: «Te has ido muy joven, te has llevado una parte de mí. Te echo mucho de menos… Gracias a todos por vuestros mensajes tan bonitos hacia mi madre. Ella era muy feliz en mi etapa de Gran Hermano y demás realities. Mil gracias».

Una trágica noticia que llega en un buen momento profesional de Chiqui

Si hay algo que ha caracterizado a la murciana es que jamás se le han caído los anillos a la hora de trabajar. De hecho, en los últimos años se ha ganado la vida como colaboradora, reportera, cajera e incluso sexóloga. Es más, en las últimas semanas, Chiqui anunció que había comenzado a trabajar en un concesionario.

«Ahora estoy aquí, vendiendo coches», aseguró la murciana, mostrándose realmente feliz porque, con este puesto de trabajo, podía conciliar a la perfección la vida familiar. Por si fuera poco, en la entrevista que concedió a Socialité, desveló el verdadero motivo por el que dio el paso de alejarse de la televisión por un tiempo: «He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía». Por si fuera poco, añadió: «Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al público le encanto».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

Por desgracia, a pesar de esta enorme felicidad que la murciana sentía por esta nueva etapa profesional, inevitablemente todo se ha visto empañado. Y todo como consecuencia de esta trágica noticia como es la muerte de su madre, a la que consideraba un gran pilar en su vida. Descanse en paz.