Ángel Cristo Jr se niega a hacer una prueba en ‘Supervivientes 2024’: «No voy a poner en riesgo mi concurso»

Como cada domingo, Supervivientes: Conexión Honduras regresó al prime time de Telecinco para ofrecerle a sus espectadores un nuevo programa con la última actualidad del reality. Un encuentro televisivo donde los seguidores del formato también fueron testigos de cómo Ángel Cristo Jr le volvía a plantar cara a la organización.

Recientemente, los concursantes presenciaron como Aurah Ruiz tuvo que ser intervenida por el equipo médico tras una caída en una de las pruebas. La edición comenzó hace más de 50 días, pero ya son varios los participantes que han terminado con alguna secuela por las exigentes pruebas que organiza el reality. De hecho, Zayra Gutiérrez tuvo que abandonar el concurso por su dolor lumbar.

Por ello, y sin ánimos de ser el siguiente en la lista de abandonos, Ángel Cristo Jr se ha negado por completo a realizar la prueba de recompensa. Tal y como explicó Laura Madrueño, el ganador sería recompensado con un delicioso chuletón recién hecho con patatas. Un premio muy tentador para las celebridades, quiénes han vivido numerosas penurias y carencias durante su estancia en Honduras.

Divididos en dos grupos, los participantes se enfrentaron primero a una prueba de equilibrio. Un reto que fue superado por Blanca Manchón y Ángel Cristo Jr, que quedaron finalistas. Debido a ello, la organización del programa ha realizado una segunda prueba para dictaminar al gran ganador del chuletón. Un reto sobre la arena donde los concursantes eran sujetos por un arnés en la cadera y donde el objetivo era la fuerza.

Recordando lo mal que lo pasó Zayra Gutiérrez por una prueba similar, Ángel Cristo Jr tomó la decisión de no participar. «Por la lesión que tengo en la espalda no lo voy a hacer. No lo hice la primera semana y no lo voy a hacer ahora», explicó mirando a cámaras. Unas palabras con las que dejaba claro que no iba a poner en juego su permanencia en el reality por muy tentadora que fuera la recompensa.

«No voy a poner en riesgo mi concurso», zanjaba con pesar. Por su parte, la presentadora quiso aclarar que el médico del programa no desaconsejó en ningún momento la realización de esta prueba. Las celebridades no corrían riesgo de ningún tipo, pero el hijo de Bárbara Rey ha querido evitarse problemas futuros.

Así pues, y como penalización por su rechazo, la organización no dudó un solo segundo en castigar a Ángel Cristo Jr. De esta manera, el participante quedaba descartado por completo y no tenía ninguna posibilidad de disfrutar del chuletón. Una penalización que, a pesar de todo, él entendió y aceptó con diplomacia.