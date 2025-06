Fue la cantante más polémica de España, desapareció y ahora tiene una serie en Netflix

La fama no dura para siempre, pero el público tiene memoria y nunca se olvida de los iconos pop. Es lo que ha pasado con la protagonista de nuestra noticia: Yurena, también conocida como Ámbar o Tamara. Empezó a trabajar en el mundo del espectáculo con este último nombre, aunque realmente se llama María del Mar Cuenca. Su primer disco salió en 2001 bajo el título de Sperstar y gracias a este proyecto consiguió trabajar con algunos artistas como Carlos Berlanga o Nacho Canut, compañero de Alaksa (Fangoria).

Tamara fue colaboradora de Crónicas Marcianas, el programa que Javier Sardá presentaba en las noches de Telecinco. El problema es que algunos no le tomaban en serio, de hecho su madre plantó cara a bastantes rostros conocidos. Se llamaba Margarita y falleció hace unos años, golpe que hundió a la cantante. Yurena ha estado un tiempo apartada de los medios, desapareció del mapa y ahora ha regresado con más fuerza que nunca.

Una escena de la serie ‘Superstar’. (Foto: Netflix)

La intérprete de No cambié ha regresado a la actualidad gracias a Javier Ambrossi y Javier Calvo, los populares directores de Paquita Salas. Ambos han tomado las riendas de Superstar, una serie que narra la vida de Yurena y que llegará a Netflix el 18 de julio. Queda muy poco tiempo para ver los seis capítulos basados en la historia de la artista, una leyenda con luces y sombras.

Los actores de ‘Superstar’

Los Javis han pensado que la actriz que mejor puede ponerse en la piel de Yurena es Ingrid Garcia-Jonsson, una artista que recibió una nominación en los Goya debido a su papel en Hermosa juventud. Netflix ya ha mostrado las primeras imágenes de Superstar y lo cierto es que Ingrid guarda un gran parecido físico con Tamara. Los fans están revolucionados, pues dicho proyecto resucitará a algunos personajes que han acabado desapareciendo de la televisión.

Una escena de la serie ‘Superstar’. (Foto: Netflix)

Secun de la Rosa dará vida a Leonardo Dantés, Pepón Nieto será Tony Genil, Natalia Molina se transformará en Loly Álvarez y Rocío Ibáñez en Margarita Seisdedos. Todos estos nombre sonaron con fuerza en la primera década de los 2000. Algunos participaron en programas como Supervivientes y dieron entrevistas en los espacios del momento, pero no han logrado adaptarse a los nuevos tiempos.

Yurena, un talento y muchos nombres

Yurena ha sido muy cuestionada. Los expertos siempre han recordado que no tiene capacidad para cantar en directo y que su voz no entra en los esquemas de la industria. Sin embargo, nadie puede negar que posee cierto talento, pues No cambié sonó con fuerza en toda España. Ganó un disco de oro y su tema sonó en las mejores radios. El problema es que en nuestro país hay muy buenos cantantes y no tardaron en hacerle sombra.

Tamara, como se llamaba en aquella época, se reinventó y probó suerte en el mundo de los realities. Participó en Hotel Glam, después en Supervivientes y más adelante en Gran Hermano Dúo, sin contar sus colaboraciones con otros proyectos como Ven a cenar conmigo. Esta trayectoria le generó muchos detractores, pero también un ejército de fans que estuvo muy pendiente de ella. Fueron las mismas personas que se alegraron cuando Netflix anunció su regreso. ¿Qué pasará a partir ahora?