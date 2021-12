Yurena se ha convertido en noticia después de que apareciera ante los medios de comunicación con un aspecto absolutamente irreconocible. Ha sido en un evento de Atresmedia donde se le ha podido ver su nueva imagen, con el pelo rizado y un gran protagonismo para el maquillaje. Todo eso aderezado con un vestido asimétrico de fiesta, con lentejuelas, un brazo al descubierto y escote irregular.

Poco o nada queda de aquella Tamara que en los años 90 se convirtió en una popular cantante. Lo que siempre le ha acompañado ha sido su fama justificada de excéntrica, si bien es algo que ha confirmado su carismática personalidad.

El aspecto de Yurena es muy diferente al que mostró, por ejemplo, hace un par de semanas. La cantante entró en la casa de Secret Story. Fue en una de las noches más mágicas de todo el programa. Acudió a Guadalix de la Sierra para dar una sorpresa a Miguel Frigenti, que se destacó durante su concurso como un perfecto imitador de la cantante. «Muchas gracias por venir a verme, ¿no estás enfadada conmigo?», le preguntaba el colaborador. «Tanto me has evocado tratando de imitarme que, al final, me has atraído hasta aquí», contestaba Yurena. En ese momento, Frigenti se puso a imitarla: «Tenía muchas ganas de que llegara este momento, si quieres quedamos fuera y me enseñas». «Estás superyureposeido», le dijo ella y él lo afirmó: «No te quepa duda mientras yo esté aquí, tú estarás conmigo».

La «novia» de Yurena irrumpe en plató como si fuera a venderle un seguro de vida y asegurando que no quiere saber nada de Aída, con la que tuvo «algo». Ya no recordábamos la fantasía que es el frikismo. #ViernesDeluxe pic.twitter.com/wqIzlrVoQX — Miss Kokoro (@KokoroMiss) May 28, 2021

La otra gran aparición durante este año de Yurena fue en el plató de Sábado Deluxe. Allí presentó a su nueva novia, que se confirmaba como su primera experiencia lésbica: «Me di tantos besos con mi nueva amiga, que se me corrió todo el pintalabios. Después de charlar con la chica, nos fuimos al baño para conocernos un poquito más».

La cantante saltó a la fama en la década de los 90 junto a otros personajes televisivos populares como Paco Porras, Toni Genil o Leonardo Dantés. Por aquel entonces era Tamara y cantaba el No cambie, pero poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en esa colaboradora televisiva estrambótica.

Yurena saltó a la fama también por tener una madre de lo más mediática, Margarita Seisdedos, que incluso llevaba un ladrillo en el bolso para protegerse a sí misma y a su hija. Su fallecimiento -víctima de un fuerte Alzheimer con episodios de parkinson- en octubre de 2019, dejó huérfana y llena de tristeza a su hija, que desde entonces no ha levantado cabeza.