Aston Martin denuncia las injusticias de la FIA con Fernando Alonso: «Es frustrante…»

Mike Krack se ha pronunciado sobre las últimas «injusticias» de la FIA con Fernando Alonso después de la última sanción impuesta al piloto de Aston Martin tras un lance con Carlos Sainz. Esta, y la última penalización por otro incidente de carrera con George Russell ha hecho que el jefe de la escudería de Gaydon haya vuelto a salir de defensa del piloto español. Todo antes del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se celebra el primer fin de semana de mayo.

Fernando Alonso volvió a ser duramente perjudicado por la FIA en el pasado Gran Premio de China después de recibir una sanción de 10 segundos y tres puntos en la superlicencia de piloto. Todo ocurrió en el último tramo de la carrera al sprint cuando tuvo un pequeño contacto con Carlos Sainz mientras los dos pilotos españoles buscaban el podio en la sesión del sábado.

«Recibe la sanción por causar una colisión con Carlos Sainz en la curva 9», se pronunció la FIA en un comunicado oficial después de pedir la declaración de Fernando Alonso y Carlos Sainz después de la carrera al sprint. Esta sanción fue reclamada por Aston Martin sin fortuna, como ya sucedió hace unas semanas después de ser penalizado con 20 segundos en el Gran Premio de Australia.

Porque la sanción con Carlos Sainz no es la primera de la temporada la FIA con Fernando Alonso en esta temporada. En el Gran Premio de Australia el piloto asturiano recibió una dura sanción por «una situación potencialmente peligrosa» después de que George Russell se saliera en una curva cuando perseguía sin fortuna al piloto de Aston Martin.

Aston Martin sale en defensa de Alonso contra la FIA

Por ello, Mike Krack se ha vuelto a pronunciar sobre las «injusticias» de la FIA con Fernando Alonso después de lo ocurrido en el Gran Premio de China y en los últimos meses. «Es frustrante. Por otro lado, todos somos humanos. Todos intentamos hacer lo mejor que podemos. La mejor receta es tener un coche rápido y alejarse», afirmó sobre la situación de Fernando Alonso y la comparación con el trato que recibe Max Verstappen.

«Ha habido una discusión sobre los estándares de pilotaje y sanciones más severas a principios de año. Pero entonces quieres acción en un sprint, ¿no? Y tuvimos acción. Pienso que fue una gran carrera, aunque tuviéramos el peor final», dijo el jefe de Aston Martin sobre el pequeño incidente de carrera entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, que acabó con el de Ferrari bajando a la quinta posición y con abandono del asturiano.

Como ya sucedió en Australia, Fernando Alonso tuvo que declarar otra vez por los comisarios por un incidente que en otras ocasiones se ha quedado sin sanción durante la temporada. La diferencia de trato del español con respecto al resto también provoca una gran indignación en la cúpula de Aston Martin contra la FIA.

«Volver a pasar horas con los comisarios… en ese momento sientes que no es justo. Tal vez cuando durmamos dos noches lo veremos diferente. Pero, nuevamente, tienes un incidente en el que la gente empuja a otro coche en la curva 6 y luego no hay sanción», resumió para dejar claro que a los Ferrari no se les sancionó por algo similar. «Vimos que los dos Ferrari se echaron fuera entre sí, sin dejar espacio, no hubo sanción. ¿Fernando? Inmediatamente, 10 segundos…», cerró Mike Krack sobre lo sucedido recientemente con Alonso.

El dardo de Fernando Alonso a la FIA

Fernando Alonso no se suele callar lo que piensa y por ello lanzó un dardo a la FIA después de su última sanción. Más que por el incidente con Sainz, esta estaba referida con el calendario y los pocos neumáticos que se dan para utilizar durante un fin de semana.

«Son estas sanciones que yo no entiendo y que no comparto, pero como ellos tienen el poder… Te hace pensar si en la siguiente carrera al sprint quieres siquiera salir a correr, porque con los pocos puntos que se dan, los neumáticos que utilizamos y que ya no podemos utilizar mañana, casi merece la pena no salir. Supongo que tendrá que verlo la Fórmula 1», afirmó el asturiano a la vez que apuntó que: «Y luego está el sprint, si lo quieren para el espectáculo y para adelantar y no les dejas correr, es mejor no correr».

Estas declaraciones recibieron la contundente respuesta de Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. «Hablo con los pilotos, si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo. Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir», dijo tras ser cuestionado sobre las quejas de Fernando Alonso por el calendario actual en el Gran Circo.