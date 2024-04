Impoluto, trajeado y elegante como de costumbre entra Carlos Sainz (1962, Madrid), el cuatro veces ganador del Rally Dakar, al salón principal del restaurante Desde 1911, donde el pasado martes tuvo lugar la ceremonía de premios de MadBlue, celebrada anualmente desde 2021 y en la que se pone en valor la excelencia de personas, empresas y organizaciones que destacan internacionalmente en diferentes ámbitos, como el empresarial, el académico, el deportivo o el artístico, y que, además, tienen un fuerte componente ético.

El ejemplo perfecto es el de Sainz, un pionero de este país en muchas facetas. También en la sostenibilidad, de ahí que haya sido galardonado como un gran promotor de medidas favorables a la protección del medioambiente en el deporte de motor. Su último Dakar en Arabia Saudí, además de estar marcado por su increíble nivel de conducción, lo estuvo por ese Audi electrificado con el que llegó hasta lo más alto del podio por cuarta vez en su carrera.

El veterano piloto español atiende a OKDIARIO para hacer un repaso de la actualidad deportiva, no sólo en el motor, sino también en los casos similares al suyo que se pueden encontrar a día de hoy en deportes como el fútbol o el tenis. También de su pasión por el Real Madrid, del futuro de su hijo Carlos y, sobre todo, de sus propios planes de cara al siguiente Dakar, una cita para la que próximamente espera anunciar «proyectos nuevos»y en la que tiene la «intención» de «estar».

P: Estoy viendo desde aquí en el restaurante Desde 1911 como montan el escenario de los premios MadBlue. No para de recibir premios con 62. ¿Cómo lo hace?

R: ¿Todos los premios? Sinceramente, este año estoy haciendo un esfuerzo por venir a todas las entregas de premios que me invitan, que tienen la gentileza de otorgarme, porque al final cada premio es importante, es importante para quien lo da. En este caso, para mí recibirlo. Y sí, está siendo un año que después del Dakar, pues ha habido bastantes reconocimientos y aprovecho aquí públicamente una vez más para dar las gracias por esos reconocimientos. Trato de venir a todos los que puedo.

P: ¿Y este en concreto? ¿Qué significa para usted que le premien por ser un gran defensor de la necesidad de implementar soluciones más amigables con el medioambiente en el mundo del motor?

R: Bueno, pues mira, todos los premios, como te he dicho, son muy bienvenidos. En este caso, además, es un premio que tiene que ver con la sostenibilidad, con la atención y el cuidado del medioambiente, sobre todo de los océanos. Y bueno, la verdad es que últimamente toda la sociedad estamos un poco más sensibles con el tema de la sostenibilidad. En mi caso, ahora que he ganado el Dakar con un coche electrificado, participo en el Extreme E. Eso me ha dado la oportunidad, quizá de escuchar a gente, a científicos, a ingenieros que son un altavoz y tienen opiniones. Te hacen pensar sobre el tema de la sostenibilidad y sobre la concienciación del medioambiente mucho más que hace tres, cuatro o cinco años. Entonces me parece interesante y todo lo que sea apoyar este tipo de iniciativas es genial.

P: ¿Para usted la electrificación es 100% indispensable a día de hoy en el deporte?

R: El deporte está yendo poco a poco hacia un tema más sostenible, utilizando en el caso del Extreme E, en el del Dakar, coches híbridos o eléctricos. Eso quiere decir que también en el mundo de la competición de los coches se pueden utilizar las baterías y los motores eléctricos y con éxito. Pero también hay que dar tiempo a los ingenieros, a los científicos, para no dar pasos en falso. Cuando digo pasos en falso, me refiero a no correr por correr demasiado y haya ciertas informaciones que luego sean contradictorias o que hagan ir hacia atrás. En ese sentido, los políticos tienen que ir con cuidado y dar tiempo a los ingenieros, a los científicos y que esos mensajes realmente sean sólidos y contundentes. Que no haya mensajes que hagan dudar a la gente.

P: Ya que estamos en el deporte aprovecho para que nos cuente acerca de su última prueba en el Rally Transibérico. ¿Qué tal su experiencia con el Mini?

R: Sí, fue una experiencia buena. Al final el objetivo era no estar inactivo tanto tiempo. Yo creo que dentro de poco os voy a contar proyectos nuevos de cara al Dakar. Entonces lo importante era no estar mucho tiempo parado después del Dakar, que ya han pasado unos cuantos meses. Mini me dio la oportunidad de correr con ellos, cosa que le agradezco. Fue conocer también una carrera que nunca había estado y, por lo tanto, interesante. La verdad es que fue una buena experiencia.

P: Ya ganó el Dakar con Mini en 2020. ¿Están acelerándose las conversaciones para correr el Dakar con ellos?

R: No te lo voy a decir. Te puedo asegurar que no es en este caso con Mini porque realmente Mini no tiene un proyecto a futuro en el Dakar hoy en día.

P: ¿Le da pena perder a Audi por esa estrategia de moverse hacia otro deporte?

R: Sí, está claro, pero era un futuro marcado. Sabíamos claramente que era un proyecto a tres años desde el inicio, con lo cual no ha sido ninguna sorpresa. Sí que ha sido una presión este año en el Dakar porque sabíamos que era la última oportunidad. Al final conseguimos la victoria con un proyecto muy valiente, un proyecto muy sostenible y que realmente yo creo que va a ser difícil que las demás marcas sigan por la dificultad que ha tenido.

P: ¿Y cómo se viven esos días del Dakar? ¿Cómo se maneja la certeza de saber que puede ganar su cuarto Dakar con 61 años en ese momento?

R: La tensión de un Dakar empieza desde antes porque se inicia desde la preparación. Si es cierto que una vez que empieza ya… pues sabes que en este caso además era, como he dicho, la última oportunidad con Audi y son dos semanas muy intensas, dos semanas donde sí es cierto que hay tensión cada día, nunca sabes a lo que te vas a enfrentar y sobre todo en el momento en que ya te das cuenta de que puedes tener una opción de ganar obviamente la presión aumenta.

P: Su caso, salvando la distancia, ya que es una diferencia de 20 años, nos recuerda mucho al de Fernando Alonso. Usted en el Rally Dakar y él en la Fórmula 1 estáis demostrando que la edad es tan sólo un número.

R: En el deporte cada vez estamos viendo casos así. Pensar antes en jugadores de fútbol con 35 o 38 años era imposible. Lo mismo en el tenis, en el automovilismo es un deporte más, sobre todo en el tema Dakar. La experiencia es importante. Eso sí, hay que esforzarse en llegar bien físicamente, en esforzarte para competir. Estás compitiendo con gente mucho más joven y eso requiere doble esfuerzo a la hora de prepararlo. Hay que respetarlo mucho.

P: ¿Qué caso llama más la atención a la gente? ¿El suyo o el de Fernando?

R: Bueno, es que son dos deportes muy diferentes.

P: ¿No le parece increíble que Alonso se siga superando fin de semana tras fin de semana, dando a veces la sensación de estar pilotando mejor que nunca?

R: Bueno, eso no es cierto. Fernando lleva pilotando bien muchos años y lo que pasa es que ha habido épocas que ha tenido un coche con el que ha podido luchar por victorias y ha habido otras épocas donde no ha tenido coche para pelear por victorias. Ahora tiene un coche más competitivo que le permite estar en la parte de arriba de la parrilla y eso, pues te das cuenta de que sigue teniendo esas dotes que tiene para ser doble campeón del mundo o haber sido doble campeón del mundo y seguir estando en lo más alto.

P: Su hijo Carlos también se merece un coche con el que pelear por victorias. De hecho lo tiene, pero no en todas las carreras que le gustaría.

R: Bueno, es que hoy en día realmente hay un coche solo que está luchando por las victorias, que es el Red Bull. Esporádicamente, pues se ha dado el caso de Ferrari. Se da la casualidad de que Carlos ha sido el único piloto de los dos últimos años que les ha peleado esa victoria, pero sinceramente el ganarle hoy en día a Red Bull, si no tienen problemas, veo que es una tarea bastante difícil e imposible diría.

P: ¿Este año le parece impensable que gane el Mundial o que luche más que por tres, cuatro o cinco victorias?

R: Yo creo que eres muy generoso. A mí me da la sensación cuando vemos la diferencia de las últimas dos carreras del Red Bull con el resto es brutal y en ese sentido creo que va a ser muy complicado.

P: ¿Y hacerlo el año que viene desde dentro? Desde dentro de Red Bull quiero decir.

R: No lo sé. Ojalá Carlos pueda tener un coche competitivo el año que viene y ojalá podamos decir pronto que es una realidad y que va a estar con un coche que le permita estar en la parte de arriba de la clasificación.

P: De lo que de él depende…

R: Él está tratando de hacer bien las cosas, de mandar esos mensajes importantes y de no darse por vencido ante unas circunstancias complicadas. Con un año donde sabía ya que Hamilton iba a sustituirle. La verdad es que ha empezado el año con muchas ganas y la ilusión de demostrar que puede y que merece tener un coche competitivo.

P: Le vimos hablando con Toto Wolff en Arabia, un fin de semana en el que Carlos fue operado de apendicitis. Evidentemente, es lógico que quieran anunciar una decisión cuanto antes y resolver su futuro, pero ¿Se ha enfriado un poco esa relación con Mercedes por lo deportivo? ¿Parece que ese Mercedes no tira no?

R: Mercedes es un gran equipo, igual que lo es Red Bull, igual que lo es Ferrari hoy en día. Aston Martin también está funcionando muy bien. Lo que pasa es que los equipos pasan por momentos mejores y momentos peores, pero sigue siendo un gran equipo dentro del mundo de la Fórmula 1.

P: Y volviendo a usted. ¿Su plan es ir recorriendo etapa por etapa como la de Portugal para llegar lo mejor posible al Dakar?

R: Ya te digo, espero poder anunciaros pronto cuáles son mis planes de cara al próximo Dakar.

P: De momento no tiene ninguna carrera planificada.

R: De momento, cuando sepa el plan os diré cuál es la estrategia para llegar bien preparado. Mi intención es estar el año que viene en el Dakar. Todavía no sé, no sé con quién y os lo comunicaré. Espero lo más pronto posible.

P: ¿Cómo se mantiene su ambición con 62 años y las ganas de levantarse cada día y entrenar?

R: Probablemente por la pasión que sigo teniendo, por lo que hago y lo que me gusta y lo que me divierto y la ilusión que pongo en cada proyecto nuevo.

P: ¿Y la ilusión?

R: Por las ganas, la pasión, lo que te divierte. Ha sido mi vida y sigo disfrutando haciendo lo que hago.

P: Además del motor, tiene otras pasiones. Una es el Real Madrid. ¿Cómo vivió la hazaña de la semana pasada en el Etihad?

R: Pues primero con mucha emoción como todos los madridistas y después con gran alegría con el resultado final. La verdad es que sufrimos mucho. El Manchester City es un equipazo, liderado además por un grandísimo jugador español, y el Madrid demostró que es el Real Madrid. Aguantar como aguantaron, como leones. En los penaltis lo bordaron. Hay que estar muy orgullosos de lo que ha hecho el Real Madrid. Todavía nos queda el Bayern y si Dios quiere la final, pero antes nos queda un duro hueso de roer como es el Bayern de Múnich.

P: ¿Ve al Madrid ganando la Champions?

R: Bueno, primero hay que pasar contra el Bayern y luego habría que jugar una final y una final siempre se sabe que es a cara o cruz. Antes está el Bayern.

P: Le hago una última pregunta. Le quería hablar de Florentino Pérez, que acaba de completar su gran obra, digamos, que es el nuevo Santiago Bernabéu. Eso sumado a todos los títulos que hay en las vitrinas y además el fichaje del que a día de hoy es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, que es Kylian Mbappé. ¿Cree que en unos años llegará el momento de decir pues mira, ahora sí me vuelvo a presentar a las elecciones del Real Madrid?

R: Siempre estaré disponible para el Real Madrid, para ayudar al Real Madrid y animar al Real Madrid. Pero ahora mis planes son otros. Ni me lo planteo.