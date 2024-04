El jefe de Aston Martin pega un palo a Alpine por no valorar a Alonso: «Su antiguo equipo…»

Mike Krack se ha pronunciado sobre la renovación de Fernando Alonso y de paso ha aprovechado para mandarle un dardo a Alpine por no valorar al bicampeón del mundo. El jefe de Aston Martin también dejó claro que la mayoría de equipos en la Fórmula 1 seguían al piloto español para intentar su fichaje. También celebró un contrato que unirá sus caminos hasta el próximo año 2026, fecha en la que cambiará la normativa y Honda fabricará los motores de la compañía de Gaydon.

Fernando Alonso y Aston Martin anunciaron hace unos días una esperada renovación hasta 2026 que todas las partes celebraron durante el Gran Premio de China celebrado el pasado fin de semana, en el que el asturiano volvió a sacar el máximo del AMR24 siendo tercero en la sesión de clasificación y séptimo en una carrera marcada por una mala decisión estratégica.

«Nunca es un momento fácil en el que tienes que decidir si quieres seguir compitiendo en la Fórmula y ahora, los objetivos y metas para el futuro están claros. Es posiblemente mi último contrato en F1. Empezamos con Aston el viaje el año pasado de muy buena manera y espero seguir en el futuro mejorando con este equipo y aspirando a los más grandes objetivos», dijo Fernando Alonso sobre su renovación con Aston Martin.

Alonso también explicó como se produjo su renovación, ante la ola de rumores que lo situaba en Red Bull o Mercedes la próxima temporada. «Decidimos sentamos juntos después de Japón y llegamos a un acuerdo en uno o dos días. Fue muy, muy simple. Desde fuera hay siempre hay muchos rumores, muchos pilotos y equipos diferentes negociados entre sí, pero ha sido muy sencillo en realidad ponerme de acuerdo con Aston Martin. Simplemente fuimos leales, simplemente cumplimos nuestra palabra, y una vez que la firmamos y acordamos algo, lo anunciamos, así que para nosotros fue mucho más simple que quizás para otra gente», opinó en la rueda de prensa previa a la carrera.

Alonso, Aston Martin y Alpine

Mike Krack quiso celebrar la renovación de Fernando Alonso después de una carrera en la que se volvieron a ver las cualidades del asturiano, que con una salida impoluta en la carrera llegó a competir con los Red Bull hasta que una mala decisión estratégica tras la entrada del safety car frustró su carrera.

«La duda que hizo que no durmiera bien es pensar que muchos equipos querían a Alonso. Aunque quizá no su antiguo equipo…», comenzó diciendo en unas declaraciones a Racing News 365 en la que aprovechó para tirar un palo a Alpine, equipo que no quiso renovar al asturiano por su edad tras su regreso a la Fórmula 1.

«Esa fue la duda que hizo que no durmiera tan bien, no que se fuera a ir a otro sitio, porque él siempre fue muy creíble en sus palabras, yo confiaba en eso y él lo cumplía. Así que había dudas, pero ya no las tenemos», zanjó Krack sobre la ampliación del contrato de Fernando Alonso

Aston Martin se rinde a Alonso

Mike Krack también aprovechó su intervención para rendirse a Fernando Alonso y sus cualidades al volante, que también ha demostrado en lo que va de temporada aunque desde Gaydon no hayan sido capaces de, en lo que va de curso, darle un coche ganador.

«Un piloto con esas cualidades, como se vio en la calificación para el Sprint, es simplemente increíble, el rendimiento que puede conseguir. Pero también la habilidad en carrera, la inteligencia en carrera, lo hemos visto con el DRS en Suzuka, lo vimos en Melbourne», dijo el jefe de Aston Martin sobre las peripecias del piloto español.

Mike Krack también quiso resaltar la principal cualidad de Fernando Alonso al volante. «Tenemos aquí a alguien que es muy inteligente, que tiene una visión general de todo, y estoy seguro de que a mucha gente le gustaría ficharle, quizá no a su antiguo equipo», finalizó sobre el asturiano.

En las próximas carreras, principalmente en Miami y Mónaco (entre medias se celebrará el GP de Emilia-Romaña en Imola), Aston Martin tendrá la oportunidad de acercarse a los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez. En las calles del Principado Fernando Alonso ya demostró su destreza la pasada temporada en la que fue segundo por detrás del holandés en una tarde en la que se quedó a pocos metros de la esperada victoria 33 que volverá a buscar el próximo mes de mayo.