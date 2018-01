Dovizioso anticipa problemas con Lorenzo: “Si es competitivo, nuestra relación podría cambiar”

La idílica situación que se vive en el box de Ducati, donde Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo se están comportando de manera ejemplar, podría cambiar en 2018. Así lo cree el piloto italiano, que considera que un salto de competitividad de su compañero hará que los roces entre ellos sean inevitables, al comenzar a pelear por los mismos objetivos.

“Hasta ahora nuestra relación no ha cambiado, cada uno se centra en su propio trabajo. Hay tanta competitividad como debería y será mucho más fuerte este año. Conozco bien a Jorge, sé lo fuerte que es y espero que pueda luchar por el campeonato. Si es más competitivo, la situación entre nosotros podría cambiar. Espero que no lleguemos al punto de pelearnos, nunca he buscado esas situaciones, pero creo que la situación será diferente”, asegura Dovizioso.

Para que eso ocurra, además del progreso de Lorenzo en su adaptación, se debe dar que la nueva Ducati GP18 sea al menos tan competitiva como lo era la anterior. “La moto no cambia mucho, se puede mejorar, pero sigue siendo casi la misma. Así que Jorge tendrá que adaptarse y dar un paso hacia la Ducati, como hice yo”, afirma Dovizioso.

Lo que sí que cambia respecto a estas fechas en 2017 es que todo el mundo ve a Dovizioso como uno de los pilotos favoritos para hacerse con el mundial, una situación que en absoluto desagrada al italiano: “Es una sensación maravillosa comenzar entre los favoritos para el título. Somos muchos los que optaremos a las victorias, por lo que las cosas serán más complicadas si quieres ganar. Habrá que subir al podio o estar entre los cuatro o cinco primeros siempre y en este nivel es muy difícil”. Además, el actual subcampeón del mundo es consciente de que todo el mundo va a mejorar sus prestaciones, con lo que no será suficiente con mostrar el mismo nivel que en 2017. “Repetir lo que hicimos el año pasado no será suficiente, tampoco a Márquez le valdrán las mismas cosas para ganar”.

El duelo, uno más, está servido.