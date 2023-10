Morata: «Nos ha costado, pero estamos muy contentos»

Álvaro Morata fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de España ante Escocia. El delantero y capitán de la selección abrió el marcador y sumó su gol número 34 con la Roja. Después del encuentro, el jugador del Atlético de Madrid mostró su felicidad por los tres puntos ante el líder del grupo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano.

«Ellos son un rival difícil fuerte (Escocia). Nos ha costado, pero estamos muy contentos», comenzaba el delantero español ante los micrófonos tras el partido. «Realmente he tenido una ocasión antes del gol y ha pasado rozando el larguero. No hemos tenido tantas ocasiones. Pero lo importante es el gol, la victoria y a casa», continuaba el capitán de la selección española.

«Estoy muy contento. Lo importante es seguir ganando, no hacer goles. Mientras ganemos, lo demás no me importa nada. Quiero disfrutar, celebrar con los compañeros, cenar y alguno tendrá que cantar por su debut», bromeaba sobre los debuts de algunos de sus compañeros, como Fran García, Oihan Sancet o Bryan Zaragoza, que deberán lanzarse a cantar alguna canción por disputar sus primeros minutos con la camiseta de la selección española.

«Hoy vamos a cenar todos juntos en el hotel, disfrutar cenando en el hotel y ya enchufaremos la cabeza pensando en Noruega», zanjaba sobre el próximo partido de España, que será en Oslo este domingo.

Gol de Morata

Morata está ‘on fire’ en este inicio de temporada. Cuando el partido estaba más estancado y parecía que iba a finalizar con empate a cero, llegó Álvaro Morata para hacer el primero con un auténtico golazo de cabeza. El delantero español, que está en una gran racha goleadora, sumó su gol número 34 con la selección española ante una Escocia que puso en aprietos a España.

Corría el minuto 28 de la segunda mitad cuando Jesús Navas, que había entrado hacía pocos minutos por Carvajal, realizó un preciso centro al área para que Morata se tirara en plancha y enviar el balón al fondo de la red. El delantero del Atlético de Madrid suma, además, su undécimo gol en lo que va de temporada. El capitán de la selección ya había anotado tres en la goleada ante Georgia el pasado mes de septiembre.

Así fue el gol de Morata ante Escocia

El delantero se lanzó en plancha para abrir el marcador y hacer el primer gol del partido tras un magnífico centro de Jesus Navas a falta de poco más de 15 minutos del final del partido. El futbolista del Atlético de Madrid es a día de hoy uno de los delanteros más en forma de Europa, incluso con mejores registros que Kane, Lautaro Martínez, Mbappé o Haaland.

Ahora España sólo depende de sí mismo para lograr el pase a la Eurocopa de 2024. Si gana a Noruega este domingo, los chicos de Luis de la Fuente serán oficialmente selección de la próxima edición que se celebrará el próximo verano de 2024.