Monumental rajada del entrenador del Espanyol contra el Barça: «Al otro lado de la Diagonal…»

Manolo González, entrenador del Espanyol, acusó a los jugadores del Barça de hacer teatro tras la expulsión de Cabrera por un codazo a Lamine Yamal. El entrenador de los pericos se mostró muy cabreado con lo sucedido en la acción entre el central uruguayo y el internacional español. En su opinión, y así se lo dijo al futbolista blaugrana en la conversación que mantuvieron, Lamine se tiró y provocó a la grada de Cornellá durante el encuentro.

Sobre esa charla que tuvo el entrenador del Espanyol con la estrella del Barça, Manolo González explicó: «Le he dicho que se ha tirado, nada más. Que dejase de tirarse y de provocar». Así de contundente se mostró el técnico perico que fue más allá y acuso a los jugadores de hacer teatro: «Al otro lado de la Diagonal el tema del teatro lo llevan bastante bien. Les soplas y se caen rápido», señaló el técnico gallego tras el derbi catalán.

Sobre la posible sanción a Cabrera por la expulsión por agresión, el entrenador confía en que esté de vuelta para la última jornada de Liga: «Lo lógico sería que fuera un partido. La situación de la expulsión es un golpe que para caerte al suelo así… Lo tienes que hacer bien. Al otro lado de la Diagonal el tema del teatro lo llevan bastante bien. Les soplas y se caen rápido. Nos estamos cargando el fútbol. No es una acción para hacer daño a nadie ni de expulsión».

Respecto a la celebración final del Barcelona, Manolo González tiró una lanza en favor de Hansi Flick y le felicitó por ser «un señor» al meter a sus jugadores a celebrar el título en el vestuario: «En cuanto a la celebración final, creo que el míster del Barça ha sido un señor. Ha cogido a los jugadores y los ha metido dentro. Creo que es lo más normal y lo más sensato. No tienes que provocar a nadie ni calentar a nadie, felicitar al míster del Barça por tener sentido común».

A vueltas con la expulsión

González insiste en que Lamine exagera al tirarse al suelo tras notar el contacto de Cabrera: «Creo que lo ha exagerado el jugador del Barça. Y sin más. Para caerte al suelo y marearte no es. Habrá que traer Biodramina». No obstante, el técnico recalca que «es una acción evitable», ya que Cabrera tenía la posición ganada, pero considera que el futbolista del Barça ha exagerado más de la cuenta. No he dicho que no fuese evitable, pero a partir de aquí me parece que es una exageración total», añadió.

Precisamente Lamine fue clave para decantar el partido en detrimento del campeón de Liga: «Sí, es el que ha abierto el partido. El partido hubiera sido muy diferente si nosotros tenemos acierto. El partido lo ha desequilibrado él en una acción de talento, pero podía haber cambiado mucho un poco antes».

Por último, el técnico del Espanyol habló sobre el atropello masivo en la previa del derbi contra el Barça: «Espero que no haya ningún herido de gravedad. Nos han dicho los Mossos que en principio no había ningún muerto ni una gravedad muy extrema en ninguna persona. Por eso el partido se ha jugado».