Montecarlo, el punto de partida para la redención de Alcaraz

Alcaraz celebra la llegada de la arcilla. El murciano ha pasado unos días en el diván tras cerrar la peor gira norteamericana de su carrera. De Estados Unidos se marchó eliminado en semifinales de Indian Wells por Draper y primera ronda de Miami por Goffin. Dos golpes al mentón que desembocaron primero en orfandad de títulos en alguno de ambos torneos por primera vez desde 2022 y segundo en un caudaloso río de dudas.

Ahora empieza otra temporada dentro de la temporada. Montecarlo es el punto de partida de la gira sobre tierra batida en general y el de Alcaraz en particular. Un torneo en el que Carlitos lleva la L colgada de atrás. Será su segunda participación después de ausentarse las dos anteriores ediciones por lesión. Y su única presencia finalizó antes de tiempo, en su primer partido contra Korda.

Sobre la arcilla de Montecarlo ya se ejercita un Alcaraz cuya compañía al otro lado de la red fue Djokovic. Ambos compartieron pista en una sesión de entrenamiento marcada por el buen rollo entre los dos tenistas, que no se verían las caras hasta una hipotética final. Sobre la arcilla del Principado emerge también la oportunidad para pelear por el trono de la ATP.

Su ausencia en la edición anterior le permite no defender puntos, por lo que todo lo que sume será buen botín. De Montecarlo podría marcharse incluso con el segundo puesto de la ATP bajo el brazo. Para ello debe reducir los 925 puntos de renta que posee Zverev sobre el murciano, aunque el alemán debe defender los 100 puntos de octavos de final del año pasado.

Para que Alcaraz termine el torneo como segundo del ranking deben cumplirse dos condicionantes. Por un lado, que gane el torneo, y por otro, que Zverev no llegue a cuartos de final. Por el camino podría enfrentarse a Berrettini, un dolor de cabeza, y posteriormente a Kodra o Musetti. Antes de arribar en unos cuartos en los que teóricamente le esperarían Rune o Tsitsipas.

Alcaraz, que atraviesa un periodo valle, se rebeló contra las críticas que ha recibido. «Si no gano, no importa si juego bien o no. La gente no piensa en el rival, solo piensan en mí. Si pierdo, la gente dice que pasa algo. No creo que eso sea justo. Estoy feliz y listo para jugar en tierra. Estoy feliz por la forma en la que estoy jugando. Desde que empezó el año he estado jugando un gran tenis. No va solo de pegarle a la bola, es mucho más que eso, va de mentalidad y apartado físico. Con mi juego estoy verdaderamente contento», explicó el murciano. En Montecarlo inicia su redención. La tierra batida apunta a ser su mejor aliado.