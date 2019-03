Luka Modric cree que Gareth Bale todavía tiene mucho que aportar a este equipo y que, aunque no está en su mejor momento, aún no ha llegado su final en el Real Madrid. El croata pidió a la gente que recuerden todo lo que el galés ha hecho por este club, que "se olvida muy fácil todo"

Luka Modric fue preguntado por Gareth Bale en la rueda de prensa previa al partido contra el Ajax este martes en el Santiago Bernabéu. El croata es el que mejor conoce al galés en esta plantilla, ya que ambos coincidieron en el Tottenham también. Es por eso que el centrocampista salió en defensa de su compañero y asegura que su etapa en el club no ha terminado, todavía tiene mucho que darle.

“Gareth está bien. Cada jugador entra en una fase de la carrera donde no se siente de la mejor manera. Tiene que seguir, yo lo veo feliz y con ganas para ser el Gareth que todos conocemos. No podemos olvidar lo que ha hecho por este club, aunque ahora parece que no está en su mejor momento. Quiere volver a ser el de siempre y ayudar al equipo. No veo que sea su fin aquí, tiene mucho que dar. Solo tiene que trabajar, trabajar y trabajar, no hay otra”, dijo Modric.

Bale fue pitado por la grada del Santiago Bernabéu tras su bajo rendimiento en el Clásico. Solari apostó por él y le dio la oportunidad de reivindicarse, sin embargo, no fue así y el público, que es soberano como dice el técnico blanco, mostró su enfado con el bajo rendimiento del galés esta temporada. Aunque Modric cree que Gareth todavía puede aportar bastante a este equipo y confía en que recupere su mejor versión.