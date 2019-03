Bale, Solari y Kroos, los grandes señalados de la derrota en el Clásico

Ocho suspensos y muchos damnificados tras la derrota del Real Madrid en el Clásico de Liga, la segunda consecutiva frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Los usuarios de OKDIARIO han votado en una encuesta que ha acumulado más de 30.000 votos y en la que seis jugadores han sido señalados después de su partido frente al Barcelona, con mención especial para Gareth Bale, Toni Kroos y el técnico, Santiago Solari.

El jugador que queda más desprotegido después del Clásico no es otro que Gareth Bale. El galés, considerado como “irrecuperable” en el club, gozó de una gran oportunidad al partir en el once inicial de Solari, pero su actitud, pasiva en muchos tramos del encuentro, sumada a su falta de inspiración, hicieron que la grada le despidiera con una sonora pitada que le sentencia como jugador del Real Madrid. En la encuesta posterior al Clásico, Bale no sale mejor parado, con un 93% de los votos otorgándole un doloroso suspenso.

Su compañero en la delantera, Karim Benzema, tampoco se salva de la caída con un 66% de usuarios que decidieron suspenderle por una versión apática y fallona que recuerda al de pasadas temporadas. Casemiro y Kroos, que naufragaron en un partido en el que eran más necesarios que nunca, también logran una cuota importante de suspensos, particularmente destacable en el caso del alemán, al que un 84% de los votantes le negaron el aprobado.

El caso más curioso es el de la defensa, donde si bien sólo Reguilón dio la talla a base de coraje y constantes intentos, el público de OKDIARIO ha decidido suspender al capitán, Sergio Ramos, dejando con un aprobado de media a Varane y Carvajal, dos jugadores que hicieron uno de sus peores partidos de la temporada frente al Barcelona. Las disputas con Messi y el primer gol han perjudicado también a un Ramos que ha abandonado su supremacía en este doblete de Clásicos.

Por último, el otro gran damnificado de la derrota es Santiago Solari. El argentino no ha encontrado la tecla del gol en ninguno de los dos Clásicos y sus decisiones resultaron de escasa efectividad y sobretodo impopulares. El cambio de Fede Valverde, que entró antes que Isco o Asensio no sólo ha provocado el suspenso claro para el entrenador –83% de los votos–, sino también el dejar sin aprobar al balear y el malagueño, que en cambio sí tuvieron el favor de la grada a su entrada al césped en la segunda parte del Clásico.