La ministra de Igualdad echa balones fuera en la agresión sexual de Mapi León: «No tengo una opinión fundada»

Ana Redondo elude pronunciarse sobre la polémica que rodea al fútbol femenino español en las últimas horas. La ministra de Igualdad ha afirmado ante las preguntas de los medios de comunicación que «no tengo una opinión fundada» sobre el claro caso de agresión sexual perpetrada por Mapi León contra la futbolista del Espanyol Daniela Caracas.

La política del PSOE mostró una postura de lo más tibia ante un caso que tiene cierto parentesco con el que acabó con Luis Rubiales en el banquillo de los acusados por un beso a Jenni Hermoso. En este caso, Mapi León tocó deliberadamente los genitales de su rival durante un partido disputado entre el Barcelona y el Espanyol el pasado domingo.

«No lo sé, no lo conozco en profundidad, cuando lo conozca en profundidad tendré una opinión fundada. He visto las imágenes, pero no tengo una opinión fundada, tengo que verlas», dijo la ministra de Igualdad sobre una cuestión que ha encendido el debate público por la diferencia de trato entre un hombre y una mujer ante un hecho parecido.

Mapi León desmintió en la noche del lunes el tocamiento en los genitales a Daniela Caracas, pese a que las imágenes dejan en mal lugar esa versión al apreciarse claramente que la jugadora del Barça ataca la zona íntima de su rival. De hecho, el Espanyol dejó claro que el contacto existió y que la propia jugadora se sintió muy incómoda e impactada.

El Espanyol y la agresión sexual de Mapi Leon

El derbi catalán del fútbol femenino todavía da que hablar y lo seguirá dando a lo largo de la semana porque en él se produjo una agresión sexual de Mapi León, futbolista del Barcelona, a Daniela Caracas, jugadora del Espanyol. Después de que la acción se hiciera viral en redes sociales, el club perico lanzó un duro comunicado.

La secuencia sucedió en los prolegómenos a un saque de esquina, cuando apenas se había cumplido el primer cuarto de hora de partido. Mapi León le toca las partes íntimas a la jugadora del Espanyol y le dice un comentario que desoye Daniela Caracas, quien no entra en ninguna provocación.

En las redes sociales, las teorías señalan que Mapi León le decía a Daniela Caracas: «¿Tienes picha?». El hecho se produce en pleno juicio del caso Rubiales, en el que se juzga a Luis Rubiales, el expresidente de la RFEF, por un presunto delito de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso.