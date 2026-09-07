Mick Schumacher (27 años): «Papá y yo nos entendemos de una forma diferente, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo»

Mick Schumacher pronunció hace un tiempo una de las reflexiones más emotivas sobre la relación con su padre, Michael Schumacher, desde el accidente de esquí que cambió para siempre la vida del siete veces campeón del mundo. El alemán, que ha seguido los pasos de su padre en el automovilismo y llegó a competir en la Fórmula 1, reconoce que el paso de los años y su propia experiencia como piloto le han hecho pensar constantemente en las conversaciones que podría mantener hoy con su padre.

«Papá y yo nos entendemos de una forma diferente ahora, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo», confesó Mick en el documental Schumacher, estrenado por Netflix en 2021. Para el hijo del Kaiser, la ausencia de aquellas conversaciones se ha convertido en una de las consecuencias más dolorosas del accidente sufrido por su padre el 29 de diciembre de 2013 en la estación francesa de Méribel. «Tenemos mucho más de qué hablar y al menos ahí es donde está mi cabeza la mayoría del tiempo. Ahí es cuando pienso… yo renunciaría a todo solo por tener eso», añadió emocionado.

Las palabras de Mick reflejan una realidad especialmente dura para un piloto que ha construido prácticamente toda su carrera profesional sin poder compartirla como le habría gustado con la persona que mejor podía entender cada uno de los pasos que estaba dando. Cuando Michael sufrió el accidente, Mick todavía era un adolescente y se encontraba en pleno camino hacia las categorías más importantes del automovilismo. Años después conquistaría la Fórmula 3 Europea y el campeonato de Fórmula 2 en 2020 antes de llegar a la Fórmula 1 con Haas.

Los recuerdos de Mick Schumacher

«Desde el accidente, esas experiencias, esos momentos que imagino que muchos otros tienen con sus padres, ya no están ahí. Creo que eso es un poco injusto», explicó también en el documental. Mick ha recordado en varias ocasiones la infancia junto a su padre y ha hablado de imágenes que conserva con especial cariño: «Cuando pienso en el pasado, las imágenes que me vienen a la mente suelen ser los cuatro divirtiéndonos. Recuerdo conducir un kart por el campo, salir con los ponis y muchos momentos que me transmiten alegría».

A pesar de haber crecido bajo el peso de uno de los apellidos más importantes de la historia del deporte, Mick siempre ha intentado construir su propio camino. El alemán ha asegurado que no siente la necesidad de vivir permanentemente bajo la presión de ser comparado con su padre y ha defendido su derecho a crear su propia historia sin renunciar al orgullo que siente por el legado familiar. «Puedo crear mi propio legado y al mismo tiempo mirar hacia atrás y ver lo que hizo mi padre», explicó en otra entrevista. Para Mick, su padre no es únicamente una leyenda con siete títulos mundiales, sino que es el padre con el que le habría gustado comentar sus carreras, analizar adelantamientos o discutir decisiones tomadas dentro de un monoplaza.

Desde aquel accidente de esquí de diciembre de 2013, la familia Schumacher ha mantenido una política de absoluta privacidad sobre el estado de salud de Michael. Lo confirmado públicamente es que sufrió graves lesiones cerebrales y que, tras ser tratado en Grenoble y abandonar el coma, continuó su recuperación y rehabilitación bajo el cuidado de su familia. Corinna Schumacher ha sido especialmente firme a la hora de proteger la intimidad de su marido y explicó en el documental que Michael siempre había defendido la importancia de mantener la vida privada alejada de la exposición pública.