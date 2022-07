Rafa Nadal dio un auténtico recital en la tercera ronda de Wimbledon ante Lorenzo Sonego. No era un partido fácil, puesto que el italiano había mostrado un gran nivel a lo largo de la primera semana, mientras que las sensaciones del manacorí no habían sido las mejores, pero apareció su mejor tenis para deslumbrar en la Central del All England Club. El ganador de 22 Grand Slams dejó muestras de sus mejores recursos en un partido arrollador.

Entre los mejores puntos que se vieron en el partido –que no fueron pocos– destaca el que le sirvió para cerrar el segundo set por 6-2. Nadal sacó su derecha para hacer correr a Sonego y, después, se inventó un potentísimo revés que puso sobre la misma línea. Un auténtico punto que le llevó a ganar la segunda manga, cediendo únicamente dos juegos. Comenzaría el tercero con un espectacular globo que le ayudaría a completar el break y encarrilar aún más el partido.

