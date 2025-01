Las medallas olímpicas en el punto de mira: la Casa de la Moneda de París patas arriba por este motivo

Los Juegos Olímpicos de París se encuentran en el ojo del huracán a raíz de un escándalo que está dando mucho que hablar en los últimos días. Y es que las medallas de los atletas están sufriendo diversos deterioros a lo largo de estos meses y un centenar de deportistas se han quejado por ello a la Casa de la Moneda de París.

Lo peor de todo es que este importante problema relacionado con las medallas de los últimos Juegos sigue creciendo como la espuma tras las quejas de más deportistas. El medio galo ‘La Lettre’ fue el que adelantó en las últimas horas que más de 100 deportistas de los Juegos de París devolvieron su medalla tras localizar ciertos daños.

«Más de 100 medallas defectuosas ya han sido devueltas por atletas insatisfechos al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en apenas cuatro meses», indicó el periodista Matthieu Fauroux que realizó este informe sobre los «problemas de calidad de los barnices de las medallas».

El problema tiene que ver con el material utilizado en las medallas, que da la impresión. Según la prensa francesa, este lamentable estado se debe a «la sustitución de un componente tóxico del barniz, el trióxido de cromo», que no era lo suficientemente fiable, tras una «insuficiente anticipación» de su prohibición.

«Aparición de grietas»

Asimismo, este controvertido asunto también tiene que ver con una reconocida empresa de telecomunicaciones que encargó medallas para entregar a sus empleados más destacados, pero poco después devolvieron un lote de más de 12.000 distinciones «defectuosas» por la «aparición de grietas», según explicó el citado medio.

«La causa de estos barnices descascarados está visiblemente ligada a la insuficiente anticipación de un cambio normativo”. El corto plazo que hubo después para realizar pruebas terminó derivando en estos problemas de las distinciones entregadas a los deportistas.

A día de hoy, las medallas defectuosas que los atletas van devolviendo se envían al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París hasta que la Casa de la Moneda de París «pueda reanudar una producción fiable». Desde el COI aseguraron a la publicación francesa que todas las medallas serán «restituidas en las próximas semanas».

Medallas de poca calidad

Cabe recordar que esta complicación con el estado de las medallas estalló durante los primeros días de agosto, pocos días antes de la ceremonia de clausura de los Juegos de París. El skater estadounidense Nyjah Huston mostró cómo se había deteriorado la medalla de bronce que había conseguido en la categoría street el pasado 29 de julio, es decir apenas unos días antes de difundir las imágenes.

«Bueno, estas medallas olímpicas se ven geniales cuando son nuevas. Pero después de dejarlas en mi piel con un poco de sudor por un rato y después dejar que mis amigos la usaran durante el fin de semana, aparentemente no son tan de alta calidad como uno pensaría. Quiero decir, mira eso. Se ve mal. Incluso el frente está comenzando a descascararse un poco. Así que, no lo sé, medallas olímpicas. Tal vez deben mejorar un poco la calidad», aseguró el skater.

En septiembre del año pasado, el Comité de Organización de París anunció que reemplazaría todas las medallas deterioradas. En ese momento, el campeón olímpico de marcha por relevos mixtos, Álvaro Martín, había asegurado: «La de bronce se me está descascarillando y parece que se está comiendo el color. La tengo guardada en la caja que nos dieron para que se desgaste lo menos posible con el aire o con el oxígeno. No sé el motivo. Con la de oro no pasa, esa está perfectamente».