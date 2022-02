El Plan de Fernando Alonso con Alpine pasa por volver a levantar un título de campeón del mundo, como sucedió en 2005 y 2006 de la mano de Renault. Un año más tarde, en 2007, firmó por McLaren. La escudería británica echo manó de Pedro de la Rosa para fichar al piloto asturiano ya en 2005, justo antes de que se proclamara campeón del mundo por primera vez e hiciera historia al convertirse en el primer español en lograrlo.

Alonso se impuso a Kimi Raikkonen y Michael Schumacher en 2005, pero antes de que lo lograra Ron Dennis ya le quería fichar. El jefe de McLaren estuvo más rápido que ninguno para hacerse con el gran talento del momento, el primero que lograba batir al Káiser tras sus cinco títulos consecutivos (2000 a 2004). El ex piloto fue clave para que Alonso terminara aceptando la oferta de la escudería británica.

El propio De la Rosa desvela cómo se desarrolló la negociación y su implicación en la misma pese a que por aquel entonces Alonso y él no tenían una relación tan cercana como la de ahora. Todo cambió desde que el entonces piloto probador de McLaren contactara con su compatriota para comunicarle la oferta de la escudería para ficharle en 2007, ya que en 2006 tenía contrato en vigor.

«Tengo que confesar que antes de que empezara la carrera de Brasil, a Fernando le hicimos una oferta para ficharlo de cara al 2007. Me llamó Ron Dennis y me dijo ‘Pedro, quiero que le hagas una oferta a Fernando para fichar en 2007, que sé que el año que viene (por el 2006) tiene contrato en vigor’. Y le dije ‘vale, el lunes se la hago’. Y me contestó ‘no, Pedro, no me has entendido. Tiene que ser antes de que se corone campeón del mundo, porque quiero que sepa que el interés es antes de que sea campeón, porque cuando ya lo sea, todo el mundo lo va a querer. Pero yo lo quiero antes’», comentó De la Rosa en el documental de DAZN «2005, el año que cambió nuestra vida».

Con la creación de este reportaje, que ya está disponible en la plataforma, se pretende recordar el primer título de Fernando Alonso en la F1. De la Rosa cuenta que se quedó asombrado al recibir la petición del jefe de McLaren porque no tenía el teléfono del asturiano: «Le dije a Ron Dennis no tengo su teléfono. Yo no tenía relación con Fernando, éramos rivales. Pero fue a raíz de esto que nuestra relación empezó a ser mucho más cercana. Yo, como piloto reserva, hacía una oferta a Fernando para que se incorporase a McLaren cuando yo quería ser el piloto de McLaren. Y en ese momento, yo creo que fue importantísimo también para el futuro de Fernando contar con una oferta para unirse a McLaren».