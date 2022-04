Nikita Mazepin se sigue describiendo como piloto de Fórmula 1 en su perfil oficial en redes sociales. El ruso parece que todavía no ha superado su despido fulminante del equipo Haas después de la invasión de Ucrania por parte de su país. A pesar de que esa agresión bélica fue el detonante de su salida de la competición automovilística más importante del mundo, se niega a condenarla públicamente.

«Siendo sincero, veo riesgos tremendos a la hora de decir algo sobre este asunto. Nunca voy a satisfacer a todos y por ello me mantendré en silencio públicamente», contesta Mazepin a la pregunta de cuál es su postura ante la guerra que ha desatado Rusia.

El piloto tiene motivos para el silencio, teniendo en cuenta que la Unión Europea describió a su padre Dmitry Mazepin, que financió la carrera deportiva de su hijo, como “miembro del círculo más cercano a Vladimir Putin”. Un mes después de hacerse oficial su salida de Haas, Nikita Mazepin sigue frustrado por lo sucedido y considera que los deportistas rusas están siendo sometidos a una caza de brujas.

«No estoy de acuerdo con que se me sancione y ya he dicho previamente que intentaré luchar contra eso, pero no creo que sea el mejor momento. Si miras lo que está pasando en contra de los deportistas y la gente en general, es una cultura de cancelación en contra de mi país», lamenta en declaraciones a la BBC.

Mazepin no es el único deportista ruso conocido a nivel internacional que ha optado por una postura ambigua a la hora de analizar el conflicto bélico iniciado por su país. Por ejemplo, el tenista Daniil Medvedev, número dos del ranking mundial ATP, ha defendido que sus opiniones son privadas. «Las hablo con mi familia, con mi esposa, con quien puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no ocurre nada», ha dicho al respecto.