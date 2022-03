Daniil Medvedev, número dos de la ATP, no quiso profundizar sobre el asunto de la guerra en Ucrania. El tenista ruso volvió a mostrarse partidario de la paz, pero ofreció un discurso bastante ambiguo, sin querer aclarar una clara postura sobre ello. Aunque en el tenis sí están dejando competir a los tenistas rusos, bajo bandera neutral, en Wimbledon se plantean prohibirles jugar si no se muestran claramente en contra de Vladimir Putin. ¿Podría quedarse el moscovita fuera del Grand Slam londinense?

«Es muy duro en la vida hablar de lo que es justo y lo que no. Yo tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia, con mi esposa, con quien puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no ocurre nada», dijo Daniil Medvedev, número dos de la ATP, en una rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Miami, donde le espera Andy Murray. El tenista moscovita no quiso profundizar en el asunto y mostró un discurso ambiguo que no deja ver su clara postura sobre la guerra en Ucrania.

«Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, es imposible ignorarlo y la gente tiene distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que estoy por la paz», añadió Medvedev, quien ya hace unas semanas había hecho un discurso similar a favor de la paz. Sin embargo, el número 2 de la ATP no quiso entrar en detalles ni valoraciones políticas, un gesto que sí se plantean exigir en Reino Unido de cara a los tenistas rusos y bielorrusos para autorizarles a jugar Wimbledon, el Grand Slam londinense.

«Nadie que enarbole la bandera de Rusia debería competir. Pero tenemos que ir más allá de eso y asegurarnos que no son partidarios de Vladimir Putin, y por eso estamos trabajando en los requisitos que necesitamos para lograr garantías», declaró hace unos días ministro de Deportes de Reino Unido, Nigel Huddleston.

«¿Me sentiría cómodo si un deportista de Rusia muestra su bandera? No. Estamos analizando qué haremos con ellos, porque no creo que el público acepte a la gente que ondea la bandera rusa y más si dan su apoyo a Putin y su régimen», añadió, mientras confirmó que hay sobre la mesa la posibilidad de exigir a los tenistas rusos y bielorrusos una clara postura en contra del mandatario ruso como requisito para poder disputar Wimbledon.